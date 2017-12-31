Кончаловский: Россия должна поддерживать целостность других стран

Режиссер Егор Кончаловский специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Сексуальный скандал с Кевином Спейси





Сцену с актером Кевином Спейси вырезали из фильма «Все деньги мира». Кроме того, последний сезон сериала Карточный домик», в котором Спейси играл роль выйдет без участия актера.

Мне лично кажется, то люди – мужчины и женщины - в принципе созданы для того, чтобы флиртовать друг с другом. Мужчина должен завоевывать, женщинам хочется нравиться. И на съемочных площадках очень часто ты испытываешь больше чем симпатию к актрисе, ты поэтому ее и снимаешь. Не обязательно хватать ее за коленки и другие части тела. Но не в этом дело, кого ты схватил за коленку, а в том, что ты чувствуешь при виде этого человека.

Меня это все смешит, с одной стороны. С другой стороны, пугает то, что на полном серьезе люди рушат карьеры замечательных артистов. Кевин Спейси – замечательный актер. Меня не интересует его сексуальная жизнь, а особенно то, что происходило 30 лет назад. Ну, точно не интересует.

Топ-2: Проблема информационной безопасности





В этом году начал распространение компьютерный вирус Wannacry, который поразил более 200 тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира. Информационная безопасность становится одной из самых актуальных и животрепещущих проблем. И я говорю не о банковской безопасности, безопасности личных счетов или кредитных карт.



У очень многих западных стран уже существует возможность серьезно вмешиваться в жизненно необходимые системы других стран – электроснабжение или железные дороги. То есть помимо чисто физических опасностей, которые враждебные для нас элементы могут использовать, наиболее актуальным, быстрым и отчасти незаметным может быть воздействие через компьютерные сети. Я думаю, что мы отдаем себе в этом отчет и надеюсь, что наши соответствующие органы в этом направлении работают.

Топ-3: Референдум о независимости в Каталонии





Каталония провел референдум о независимости, в результате которого большинство участников голосования высказались за независимость региона.

Плохо это или хорошо? Я считаю, что наша страна не должна поддерживать отделение регионов от других стран, потому что Россия – огромна, многонациональна, многоконфессиональна и очень богата. Мне лично кажется, что поднятие вопроса отделения какого-то региона нашей стране не выгодно и мы должно поддерживать целостность других стран в своих собственных интересах.



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