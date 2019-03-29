Колташов: Скоро у Улюкаева появится много новых знакомых

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года. Как отмечается, этот показатель достиг уровня 9,9%. Для сравнения, в 2014 году он составлял 10,4%.

«Означает ли это, что мы вот-вот войдем в состояние нового кризиса? В принципе, мы близки к тому, чтобы иметь к этому такие же предпосылки, как в 2014 году. Но пока внешний фактор остается прежним, то есть, пока цены на нефть не сдвинутся вниз довольно серьезно, у нас кризис не развернется. Поэтому мы просто ждем момента, когда цены пойдут вниз. А для этого есть много других предпосылок помимо задолженности россиян. Это и китайский промышленный «пузырь», напряженная ситуация на американском фондовом рынке, напряженная ситуация в Евросоюзе (Brexit), и так далее», - отметил Василий Колташов в беседе с НСН.

Топ-2: Задержаны экс-министр и экс-губернатор

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов арестован на два месяца. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере на сумму в 4 млрд рублей. Также на этой неделе было возбуждено уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

«Говорят, кстати, что некоторые коллеги Михаила Абызова уже покинули Россию в страхе, что тоже могут попасть под арест. Да и бывшим губернаторам есть, о чем беспокоится. Похоже, что администрация президента меняет правила. Раньше разные дела можно было проводить совершенно спокойно, нужно было только иметь «своих» людей. Президент, фактически, сохранял баланс между группировками. Теперь же баланса, похоже, больше не будет. А новые правила таковы: необходимо, чтобы коррупции было меньше для того, чтобы экономические проекты правительства могли реализовываться без лишних больших потерь. И в регионах и в центре. А те, кто виноват, оказываются под ударом. Пока список маленький, но, вполне возможно, что скоро у господина Улюкаева появится много новых знакомых», - намекнул Василий Колташов в беседе с НСН.

Топ-3: Медиков насмешила информация о возросших зарплатах

Бурный смех медиков вызвало заявление директора родильного дома в башкирском городе Салават об уровне их зарплат. Курьёзный случай произошёл в ходе встречи с членом совета по правам человека при президенте РФ Наталией Евдокимовой. Когда директор озвучила зарплаты медиков, те рассмеялись, поскольку по факту эти цифры не соответствовали действительности.

«По всей стране сейчас идет целый парад фейковых заявлений начальства по этой теме. Причем, начальство не стесняется, собирает трудовые коллективы и объявляет: «Друзья, ваша средняя зарплата – 60 тысяч, 80 тысяч». В Москве даже называются цифры 130-150 тысяч. А люди сидят и либо смеются, либо плачут, потому, что, на самом деле, зарплат у них низкие. Это вызывает очень сильное раздражение в обществе и не может оставаться в неизменном виде. Кто-то должен быть наказан. Либо тот, кто придумал эту фейковую систему, либо тот, кто придумал систему декларативного повышения зарплат. С них, в концов, нужно спросить: когда у бюджетников будут нормальные зарплаты и когда прекратятся эти издевательства», - подчеркнул Василий Колташов в беседе с НСН.





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