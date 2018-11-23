Колташов: Самозанятых выведут из тени. В наручниках

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: ГД поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2021 года

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Согласно закону, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть (6 процентов от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам.

Это решение говорит о том, что перманентная пенсионная реформа не закончена. Ни один вопрос не решен окончательно. Непонятно, будет ли у нас накопительная система, или система, построенная на солидарности поколений, или каком-то специфическом страховании. Реформа продолжается. Начавшись в 2002 году, она, вероятно, и через 2-3 года не завершится. Бедем следить за развитием событий и надеяться, что, в конце концов, все обернется в нашу пользу.

Топ-2: В России стартует «Чёрная пятница»

В России стартует «Чёрная пятница», которая продлится в течение трёх дней. В этом году скидки в онлайн-магазинах впервые проверят с помощью роботов. В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что том случае, если будет выявлен факт обмана, товары удалят с торговой площадки. При повторных инцидентах компанию отстранят от участия в акции распродаж. Кстати, в этом году, по сравнению с 2017-мы, число участвующих в акции магазинов увеличится в полтора раза.

Вообще, с точки зрения потребления этот год в России оказался довольно активным. У нас вырос спрос на смартфоны, на иномарки. Вот только доходы у людей снижались. И поскольку доходы снижались, люди все больше и больше нервничали. Поэтому, похоже, эта «чёрная пятница» будет сногсшибательной. То есть, покупать будут много, про запас. А потом покупать не будут. Вот такие перспективы.

Топ-3: Неработающих россиян могут обязать платить страховые взносы

В Госдуме предложили обязать неработающих россиян самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Таким образом, конституционные права должны быть превращены в некие услуги, которые оказывает государство. Что касается пенсий, здесь все логично. Дело в том, что не существует никакой нормальной системы, благодаря которой люди могли бы действительно делать какие-то взносы и быть самозанятыми, не платя этого идиотского тринадцатипроцентного налога с дохода ниже 50 тысяч рублей в месяц (естественно, развернутого в годовом выражении), и работая легально. Такого у нас не предлагается. У нас предлагается покошмарить самозанятых, заставить их платить. Записать в самозанятые мелких рантье, сдающих жилье в аренду и даже работников, которых наняли без контракта, переложив ответственность с работодателя на них. То есть, если ты работаешь не с «белой» зарплатой – сам виноват, не будь дураком, плати налог. Пока все эти предложения звучат так: самозанятые, мы вас выведем из тени в наручниках.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.