Колташов: Попытки вывести россиян из тени дают обратный эффект

Топ-1: Минтруд хочет вывести самозанятых из-под действия ТК
Зачем же вообще выводить самозанятых из тени? Они не хотят платить налоги на, надо сказать, очень небольшой доход и поэтому воспринимают любые попытки вывести их из тени, просто как наказание. Именно поэтому вывод здесь будет очень простой: все самозанятые по-прежнему продолжат сдвигаться в эту тень.
Топ-2: Российские компании готовятся поднять цены в связи с повышением НДС
Это вполне ожидаемо и вполне логично. Я неоднократно предупреждал, что это будет происходить. К сожалению, мы будем платить за эту меру, хотя в мае нам обещали, что налоговая система России останется неизменной. Как видите, единственное, что могут сделать производители (да и покупатели) – опять же, потихонечку сдвигаться в тень! Попытки вывести их из тени, чтобы собрать денег, как мы снова видим, дают обратный эффект.
Топ-3: США вводят дополнительные пошлины на китайские товары
Дональд Трамп не меняет своей политики: он по-прежнему намерен очистить американский рынок от китайских товаров. В перспективе это дает две простых вещи. Первая - вся прибыль достанется американским компаниям, вторая – рабочие места достанутся американцам. Однако, со всем этим нарастающим протекционизмом Трамп может нарушить равновесие рынка, о чем его предупреждают многие американские экономисты. То, что сейчас он ставит себе в заслугу (оживление фондового рынка, достаточно стабильная торговля, неплохая ситуация на мировом рынке) может быть разрушено одним неосторожным действием.
Топ-4: В Facebook и Instagram удалены 32 аккаунта, заподозренные в попытке вмешательства в выборы в Конгресс
Как аккаунты могли повлиять на промежуточные выборы в Конгресс – непонятно. Но очевидно, что Facebook и Instagram по-прежнему придерживаются политики цензуры и пропаганды исключительно в определённом направлении. Что ж, вот так теперь устроена свобода в этих структурах.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.