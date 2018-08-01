Колташов: Попытки вывести россиян из тени дают обратный эффект

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовила топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Минтруд хочет вывести самозанятых из-под действия ТК

Министерство труда разместило на портале проектов нормативных правовых актов предложения по поправкам в Трудовой кодекс, согласно которым самозанятые будут выведены из-под действия ТК. В пояснительной записке отмечается, что деятельность физических лиц, которые помогают по домашнему хозяйству, чаще всего ведется без оформления трудовых отношений, что означает отсутствие контроля за соблюдением трудового законодательства.

Зачем же вообще выводить самозанятых из тени? Они не хотят платить налоги на, надо сказать, очень небольшой доход и поэтому воспринимают любые попытки вывести их из тени, просто как наказание. Именно поэтому вывод здесь будет очень простой: все самозанятые по-прежнему продолжат сдвигаться в эту тень.

Топ-2: Российские компании готовятся поднять цены в связи с повышением НДС

Подавляющее большинство крупных российских компаний готовятся повысить цены на свою продукцию после увеличения ставки НДС с 18 до 20 процентов в 2019 году. Таковы данные исследования, проведенного Институтом Адизеса. Авторы опросили руководителей крупных компаний в разных сферах экономики и во всех федеральных округах. 80 процентов респондентов ответили, что собираются повысить цены, переложив налоговую нагрузку на потребителей.

Это вполне ожидаемо и вполне логично. Я неоднократно предупреждал, что это будет происходить. К сожалению, мы будем платить за эту меру, хотя в мае нам обещали, что налоговая система России останется неизменной. Как видите, единственное, что могут сделать производители (да и покупатели) – опять же, потихонечку сдвигаться в тень! Попытки вывести их из тени, чтобы собрать денег, как мы снова видим, дают обратный эффект.

Топ-3: США вводят дополнительные пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп развязал полномасштабную торговую войну с Китаем. Начата процедура введения дополнительных пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.

Дональд Трамп не меняет своей политики: он по-прежнему намерен очистить американский рынок от китайских товаров. В перспективе это дает две простых вещи. Первая - вся прибыль достанется американским компаниям, вторая – рабочие места достанутся американцам. Однако, со всем этим нарастающим протекционизмом Трамп может нарушить равновесие рынка, о чем его предупреждают многие американские экономисты. То, что сейчас он ставит себе в заслугу (оживление фондового рынка, достаточно стабильная торговля, неплохая ситуация на мировом рынке) может быть разрушено одним неосторожным действием.

Топ-4: В Facebook и Instagram удалены 32 аккаунта, заподозренные в попытке вмешательства в выборы в Конгресс

В Facebook и Instagram удалены 32 аккаунта, которые были заподозрены в попытках вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США. В официальном блоге Facebook говорится, что неизвестные лица размещали в фальшивых аккаунтах сообщения о политике и остросоциальных темах.

Как аккаунты могли повлиять на промежуточные выборы в Конгресс – непонятно. Но очевидно, что Facebook и Instagram по-прежнему придерживаются политики цензуры и пропаганды исключительно в определённом направлении. Что ж, вот так теперь устроена свобода в этих структурах.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.