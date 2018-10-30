Колташов: Бизнес-интересы нефтяников больше не будут превалировать

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Минфин опроверг слухи о повышении налога на роскошь

Правительство не намерено поднимать налог на роскошь в ближайшие шесть лет. В ведомстве утверждают, что путаница возникла из-за ошибки при цитировании слов министра Силуанова.

Этот замечательный министр, как и вся наша либеральная команда, в последние годы сумела утопить идею прогрессивного налога. Теперь нам предлагается совершенно бессмысленный налог на роскошь. Собственно говоря, почему налогом должен облагаться способ расходования денег, которые есть у человека? Налогом должны облагаться доходы. России необходим прогрессивный налог, который будет браться именно с доходов физических лиц.

Топ-2: Россияне взяли рекордное количество кредитов для погашения предыдущих задолженностей

За первые шесть месяцев 2018 года россияне взяли рекордные 68,3 млрд руб. потребительских кредитов для того, чтобы покрыть предыдущие задолженности. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Рост экономики в долг не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно встанет вопрос о размере ссудного процента, а у нас он очень велик. И до тех пор, пока Центральный банк вместе с Государственной думой и правительством не привяжут максимальный процент, который может взиматься кредиторами к ставке (хотя бы +2, +3 процента), мы будем наблюдать вот такую печальную статистику. Кстати говоря, деньги, которые выкачиваются у населения за счет сверхвысоких, ростовщических процентов по кредитам (я уже не говорю про микрокредитные организации), будет недополучать рынок товаров и услуг. То есть, тот самый рынок, которым, вроде бы, должны пользоваться мы все, и блага которого должны получать в зависимости от того, кто и как зарабатывает. Но кредиты мешают этому, и, в конечном счете, мешают экономическому развитию, поскольку для потребителей они слишком дорогие.

Топ-3: Нефтяники снова просят об увеличении цен на топливо

Нефтяные компании обратились к российскому правительству с просьбой об увеличении цен на топливо на 4-5 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По имеющейся информации, новые цены предполагается ввести с начала 2019 года. По оценке экспертов, заморозка цен может привести к потере в 150 миллиардов рублей.

Вопрос очень серьезный. Но здесь интересней всего то, как повело себя правительство. «Люди страдают», - сказали в министерских кабинетах, в которых до этого как-то не вспоминали про обычного, маленького человека. Причина этого очень проста: выяснилось, что великая, сырьевая энергетическая держава имеет внутри себя такой уже кластер бизнеса, который не хочет повышения цен на топливо. И вообще, Медведев же заявил, что вывоз нефти вообще могут запретить. И, я вас уверяю, пройдет некоторое время, и это, скорее всего, действительно произойдет. А в текущем режиме, скорее всего, пойдут на уступки нефтяникам и, в какой-то степени, цены повысят. Но перемены от этого не остановятся. Очевидно, что интересы нефтяных компаний больше не будут превалировать над интересами других сфер бизнеса, которые решили зарабатывать больше в условиях нового российского меркантилизма.





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