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Колташов: Бизнес-интересы нефтяников больше не будут превалировать

30 Октября 2018 в 22:00
Колташов: Бизнес-интересы нефтяников больше не будут превалировать
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: Минфин опроверг слухи о повышении налога на роскошь

РИА Новости
Василий Колташов: Правительство не намерено поднимать налог на роскошь в ближайшие шесть лет. В ведомстве утверждают, что путаница возникла из-за ошибки при цитировании слов министра Силуанова.

Этот замечательный министр, как и вся наша либеральная команда, в последние годы сумела утопить идею прогрессивного налога. Теперь нам предлагается совершенно бессмысленный налог на роскошь. Собственно говоря, почему налогом должен облагаться способ расходования денег, которые есть у человека? Налогом должны облагаться доходы. России необходим прогрессивный налог, который будет браться именно с доходов физических лиц.

Топ-2: Россияне взяли рекордное количество кредитов для погашения предыдущих задолженностей

ставки по кредитам
Василий Колташов: За первые шесть месяцев 2018 года россияне взяли рекордные 68,3 млрд руб. потребительских кредитов для того, чтобы покрыть предыдущие задолженности. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Рост экономики в долг не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно встанет вопрос о размере ссудного процента, а у нас он очень велик. И до тех пор, пока Центральный банк вместе с Государственной думой и правительством не привяжут максимальный процент, который может взиматься кредиторами к ставке (хотя бы +2, +3 процента), мы будем наблюдать вот такую печальную статистику. Кстати говоря, деньги, которые выкачиваются у населения за счет сверхвысоких, ростовщических процентов по кредитам (я уже не говорю про микрокредитные организации), будет недополучать рынок товаров и услуг. То есть, тот самый рынок, которым, вроде бы, должны пользоваться мы все, и блага которого должны получать в зависимости от того, кто и как зарабатывает. Но кредиты мешают этому, и, в конечном счете, мешают экономическому развитию, поскольку для потребителей они слишком дорогие.

Топ-3: Нефтяники снова просят об увеличении цен на топливо

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Василий Колташов: Нефтяные компании обратились к российскому правительству с просьбой об увеличении цен на топливо на 4-5 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По имеющейся информации, новые цены предполагается ввести с начала 2019 года. По оценке экспертов, заморозка цен может привести к потере в 150 миллиардов рублей. 

Вопрос очень серьезный. Но здесь интересней всего то, как повело себя правительство. «Люди страдают», - сказали в министерских кабинетах, в которых до этого как-то не вспоминали про обычного, маленького человека. Причина этого очень проста: выяснилось, что великая, сырьевая энергетическая держава имеет внутри себя такой уже кластер бизнеса, который не хочет повышения цен на топливо. И вообще, Медведев же заявил, что вывоз нефти вообще могут запретить. И, я вас уверяю, пройдет некоторое время, и это, скорее всего, действительно произойдет. А в текущем режиме, скорее всего, пойдут на уступки нефтяникам и, в какой-то степени, цены повысят. Но перемены от этого не остановятся. Очевидно, что интересы нефтяных компаний больше не будут превалировать над интересами других сфер бизнеса, которые решили зарабатывать больше в условиях нового российского меркантилизма.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.

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