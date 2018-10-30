Колташов: Бизнес-интересы нефтяников больше не будут превалировать

Топ-1: Минфин опроверг слухи о повышении налога на роскошь
Этот замечательный министр, как и вся наша либеральная команда, в последние годы сумела утопить идею прогрессивного налога. Теперь нам предлагается совершенно бессмысленный налог на роскошь. Собственно говоря, почему налогом должен облагаться способ расходования денег, которые есть у человека? Налогом должны облагаться доходы. России необходим прогрессивный налог, который будет браться именно с доходов физических лиц.
Топ-2: Россияне взяли рекордное количество кредитов для погашения предыдущих задолженностей
Рост экономики в долг не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно встанет вопрос о размере ссудного процента, а у нас он очень велик. И до тех пор, пока Центральный банк вместе с Государственной думой и правительством не привяжут максимальный процент, который может взиматься кредиторами к ставке (хотя бы +2, +3 процента), мы будем наблюдать вот такую печальную статистику. Кстати говоря, деньги, которые выкачиваются у населения за счет сверхвысоких, ростовщических процентов по кредитам (я уже не говорю про микрокредитные организации), будет недополучать рынок товаров и услуг. То есть, тот самый рынок, которым, вроде бы, должны пользоваться мы все, и блага которого должны получать в зависимости от того, кто и как зарабатывает. Но кредиты мешают этому, и, в конечном счете, мешают экономическому развитию, поскольку для потребителей они слишком дорогие.
Топ-3: Нефтяники снова просят об увеличении цен на топливо
Вопрос очень серьезный. Но здесь интересней всего то, как повело себя правительство. «Люди страдают», - сказали в министерских кабинетах, в которых до этого как-то не вспоминали про обычного, маленького человека. Причина этого очень проста: выяснилось, что великая, сырьевая энергетическая держава имеет внутри себя такой уже кластер бизнеса, который не хочет повышения цен на топливо. И вообще, Медведев же заявил, что вывоз нефти вообще могут запретить. И, я вас уверяю, пройдет некоторое время, и это, скорее всего, действительно произойдет. А в текущем режиме, скорее всего, пойдут на уступки нефтяникам и, в какой-то степени, цены повысят. Но перемены от этого не остановятся. Очевидно, что интересы нефтяных компаний больше не будут превалировать над интересами других сфер бизнеса, которые решили зарабатывать больше в условиях нового российского меркантилизма.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.