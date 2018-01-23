Клинцевич: Криптовалюту придумали для отъема денег у коррупционеров

Сенатор Франц Клинцевич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Россия выделит ООН два миллиона долларов

Россия выделит ООН два миллиона долларов на борьбу с терроризмом.

Это норма выделения средств членов Совета безопасности, и мы их обязательно выделим и проконтролируем, как они будут использоваться. Сегодня, пока что, по-настоящему с терроризмом борется только Россия через свои воздушно-космические силы. Все, что касается американской коалиции, на наш взгляд, пока что больше профанация, чем реальная борьба с терроризмом.

Топ-2: Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

Было бы удивительно, если Украина это не делала. Не народ Украины, а отдельные ее представители, эти «офигевшие», обезумевшие от власти и бесконтрольности, руководители. Естественно, они сделают все, чтобы какую-то свинью нам подложить. Мы привыкли. Думаю, мировое сообщество это тоже перенесет. А то, что Украина не попала на этот Чемпионат мира, к сожалению, это связано, в том числе и с обстановкой, которая есть на Украине.

Топ-3: Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран

Опубликован рейтинг лучших стран мира, в котором Россия заняла 26-ое место.

Мне кажется, это очень несправедливо и необъективно. Хотя бы потому, что сегодня все мировые лидеры, выступая, обязательно говорят о России. Рейтинг, в котором находится Россия на 26-ой строчке, на мой взгляд, несправедлив. Место ее значительно выше.

Топ-4: Хакеры похитили более 10% денег из криптовалют

Хакеры похитили более 10% денег, привлечённых при помощи криптовалют. Согласно анализу, злоумышленники при помощи кибератак получили около 400 миллионов долларов.

Вы знаете, я не экономист. Но мне кажется, что кто-то из умных ребят придумал эту систему с криптовалютой для того, чтобы выудить деньги у всяких людей, особенно чиновников и коррупционеров, чтобы потом было удобно их забрать. Видите, 400 миллионов долларов уже у них забрали. Ну молодцы, ребята. А те, кто не хочет жить по-честному, будут и дальше продолжать терять эти деньги вот таким образом.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.