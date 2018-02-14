Клименко: Искусственный интеллект уже поработил человечество

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Названы самые лучшие для жизни регионы России

Названы самые лучшие для жизни регионы России. Среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самыми неблагополучными можно считать Тыву и Ингушетию.

Знаете, с рейтингами регионов всегда возникает такая же коллизия, как с рейтингами банков. Очевидно, что на первом месте у нас всегда «Сбербанк», на втором «Газпромбанк» и так далее. При такой неравномерности в стране, конечно же, все рейтинги грешат абсолютизмом. Наверное, важнее, все-таки, методология составления этого рейтинга и то, что в среднем повышается или понижается уровень жизни в том или ином регионе.

Топ-2: Сообщившие о фактах коррупции сотрудники попадут под защиту

Сообщившие о фактах коррупции сотрудники попадут под защиту. Новые поправки ко второму чтению закона «О противодействии коррупции» рассмотрят на ближайшем заседании профильного комитета Государственной думы. Защита будет заключаться в том, что информатора смогут уволить только по его собственному желанию или по решению специальной комиссии.

Тут меня смущает только одна история: как вообще человек сможет остаться в коллективе, если из-за него кого-то уволят, накажут, а компания, возможно, пострадает. Конечно, человек по-своему прав, наверное его можно стимулировать, но, возможно, правильней было бы предусмотреть выплату какого-то бонуса или премии. Но, все-таки, выбор, оставаться на прежнем месте работы или уходить, должен оставаться за таким сотрудником. А принуждать компанию оставлять таких людей, наверное, не очень корректно. Хотя, надо обратиться к международной практике в странах, где более развита борьба с коррупцией. Но лично я о подобных методах не слышал.

Топ-3: Двух российских атлетов не пригласили на Олимпиаду по ошибке

Международный олимпийский комитет ошибочно не пригласил на зимние Олимпийские игры – 2018 в южнокорейском Пхенчхане двух российских спортсменов: бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова.

Искренне сочувствую атлетам, понимаю, насколько для них важны Олимпийские игры, Но, вы знаете, учитывая тотальное увлечение блокчейном, просто напрашивается шутка: вот если бы МОК внедрил блокчейн, то, наверное, все были бы приглашены. Хотя, вся эта ситуация с Олимпиадой выглядит крайне отвратительно со стороны наших коллег.

Топ-4: В существование внеземных цивилизаций поверили 68% жителей США

В существование внеземных цивилизаций поверили 68% жителей США. Также 55% опрошенных американцев уверены, что инопланетяне обнаружат людей раньше, чем люди — инопланетян.

На самом деле, сейчас есть масса людей, которые искренне верят в то, что мир захватил искусственный интеллект. Сейчас началась настоящая лихорадка блокчейна и скупка совершенно бессмысленных видеоплат огромной мощности, благодаря которым уже давно получился мировой компьютер, который перекрывает все потребности всех спецслужб одновременно. В связи с этим напрашивается один вопрос: Кто, как ни искусственный интеллект, нас захватил? Получается, что выбор-то у нас с вами невелик: либо инопланетяне, либо искусственный интеллект. Я бы, на самом деле, предпочел инопланетян, потому, что у них, возможно, есть душа, а у искусственного интеллекта точно нет.

Топ-5: Кинотеатр «Пионер» оштрафован за показ фильма «Диван Сталина»

Кинотеатр «Пионер» оштрафован на 80 тыс. рублей за показ фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения.

Мне не нравится, когда происходит показное нарушение правил. Ну это примерно как если бы медицинское учреждение получило бы от Минздрава лицензию на проведение операций по удалению аппендицита, а на самом деле занималось удалением гланд. Мне кажется, что это несолидно, такая вот PR-акция, и пиариться на таких историях (учитывая, что темы культуры и истории всегда очень тонки для населения) мне представляется не очень этичным. Поэтому, мне кажется, что руководство кинотеатра «Пионер» в лучшем случае – хулиганы, в худшем – вредители, а в 37 году, наверное, их вообще бы «догнали».





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.