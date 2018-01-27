Хакамада: Мужчины стали бояться всего на свете

Публицист Ирина Хакамада специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Россия заняла 26 место в рейтинге лучших стран

Россия поднялась на одну позицию вверх в рейтинге лучших стран мира. Теперь она занимает 26 место.

Приятно слышать после такой долгой рецессии, что мы хотя бы с 27 на 26 место переместились. Хотя обидно. В стране столько нефти, могли бы где-нибудь на месте втором-третьем болтаться, как норвежцы.

Топ-2: 43% россиян считают, что ульяновские курсанты безобидно пошутили

По данным опроса ВЦИОМ почти половина россиян (43%), знакомых с роликом курсантов Ульяновского института гражданской авиации, считают, что это - всего лишь безобидная пародия.

Мне эта новость интересна потому, что до сих пор идут бесконечные ролики в интернете в поддержку курсантов. Ой, кто только не протанцевал эти танцы, по-моему, все отрасли вообще, представители самых сложных профессий, и женщины, и мужчины, чтобы показать, что даже курсант у себя в каком-то там частном пространстве своего общежития может веселиться и быть нормальным человеком. Вот это проявление солидарности между свободными людьми мне очень понравилось. Каждый человек может «стебаться» над тем, что происходит вокруг, в виде гротескного танца.

Топ-3: Россиянок в мужчинах больше всего раздражает недоверие

Ученые выяснили, что больше всего раздражает россиянок в мужчинах. Оказалось, что основной причиной раздражения является недоверие и тотальный контроль.

Какие-то странные россиянки… Меня, например, раздражает неуверенность мужчин. Они перестали совершать подвиги и стали бояться всего на свете. Они боятся влюбляться, они боятся часто нести ответственность, они боятся рисковать и менять свой вид бизнеса для того, чтобы выползти из ямы. Они легче впадают в депрессию в эти турбулентные времена, и им сложно их вытаскивать, потому что они боятся учиться, как быть счастливым. Они всем показывают, что они крутые, а на самом деле, сидят у себя дома и мучаются. Вот это меня раздражает в российских мужчинах, неоткрытость и несвобода внутренняя. А тотальный контроль и недоверие – может быть, это девочки такие, хотят иметь очень много любовников, тогда конечно их это раздражает.





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