Карпов: Создателей компьютерных вирусов нужно очень строго наказывать

Известный шахматист и депутат Госдумы Анатолий Карпов специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Крымский мост сомкнулся

Это очень славное событие. Вне зависимости от принадлежности Крыма, этот мост нужен был давным-давно. И я не понимаю, почему его не построили во времена СССР. Сейчас будет свободная связь. Нужно сказать, что мост, который когда-то был построен через Босфор, сыграл колоссальное значение для развитие транспортного сообщения в Турции. Я уверен, что сейчас мост через Керченский пролив будет играть почти такое же значение как мост через Босфор в Турции.

Топ-2: Дональд Трамп вступил в должность президента США





Понятно, что для всего мира это одно из основных и главных событий. Президент США имеет очень большое влияние на развитие мировых процессов. Весь мир ждал от него объявление его стратегии и его политики. До сих пор пока четкая линия не сложилась. Трампу мешает внутреннее давление, ему постоянно угрожают импичментом. Поживем-увидим, может все-таки когда-то разумные политик США поймут, когда РФ и США в отношениях добрых – это серьезный гарант мира на планете.

Топ-3: Компьютерный вирус Wannacry поразил компьютеры 200 тысяч пользователей





В этом году начал распространение компьютерный вирус, который поразил более 200 тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира. Конечно, о вирусах мы уже знаем. Когда-то на заре нашей цифровой эры трудно было предположить, что вирусы могут поражать не только человека, но и компьютеры. Я бы очень серьезно наказывал людей, которые это все придумывают. Это чрезвычайный урон для человечества и все, кто занимается подобными преступлениями, должны быть обнаружены и жестко наказаны.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.