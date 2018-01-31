Карабанов: ООН не может диктовать России с кем торговать

Топ-1: В «кремлевский доклад» вошли свыше 200 россиян
Безусловно, данная позиция США ожидаемая. Это вопрос второго или третьего эшелона санкций, которые идут в отношении наших политических деятелей, которые действительно поддерживают интересы России. И попасть в эти 210 человек, я считаю, является признанием для каждого россиянина, который действует в интересах своей страны.
Топ-2: Госдеп США обвинил Россию в торговле с КНДР
В данном случае, я абсолютно уверен, что ООН играет на международном уровне в одни ворота в плане соблюдения соглашений, которые были достигнуты. В свою очередь, Россия имеет все права вести все свои коммерческие отношения со всеми странами, с кем она считает нужным, и при этом ООН не может влиять на эти взаимоотношения, в частности, с КНДР.
Топ-3: Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате
Я абсолютно уверен, что Украина нас еще будет и в дальнейшем удивлять театром абсурда в части таких заявлений.
Топ-4: Заключившие однополый брак россияне покинули страну
Данная позиция полностью соответствует законодательству Российской Федерации, и действительно, на всех законных основаниях, данные документы были признаны недействительными, потому что в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Семейным кодексом, брак в Российской Федерации может заключаться только между мужчиной и женщиной. По моему мнению, Российская Федерация является мировым оплотом в нравственных интересах, и именно пока в России запрещены однополые браки, Россия является самой благоприятной, духовной страной в мире.
Топ-5: Минтранс предлагает наказывать за высадку безбилетников на мороз
Действительно, это очень правильная инициатива. Я считаю, что как минимум, в список пассажиров, которых нельзя ни при каком условии высаживать за безбилетный проезд, должны быть включены женщины, в том числе, находящиеся в состоянии беременности, и, в общем-то, инвалиды.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.