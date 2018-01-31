Карабанов: ООН не может диктовать России с кем торговать

Адвокат Александр Карабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В «кремлевский доклад» вошли свыше 200 россиян

Американский Минфин предложил Конгрессу США «кремлевский доклад», в который вошли 210 россиян.

Безусловно, данная позиция США ожидаемая. Это вопрос второго или третьего эшелона санкций, которые идут в отношении наших политических деятелей, которые действительно поддерживают интересы России. И попасть в эти 210 человек, я считаю, является признанием для каждого россиянина, который действует в интересах своей страны.

Топ-2: Госдеп США обвинил Россию в торговле с КНДР

Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР. По словам официального представителя Госдепа, РФ незаконно торгует с Северной Кореей углем через российские порты.

В данном случае, я абсолютно уверен, что ООН играет на международном уровне в одни ворота в плане соблюдения соглашений, которые были достигнуты. В свою очередь, Россия имеет все права вести все свои коммерческие отношения со всеми странами, с кем она считает нужным, и при этом ООН не может влиять на эти взаимоотношения, в частности, с КНДР.

Топ-3: Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате.

Я абсолютно уверен, что Украина нас еще будет и в дальнейшем удивлять театром абсурда в части таких заявлений.

Топ-4: Заключившие однополый брак россияне покинули страну

Заключившие однополый брак россияне покинули страну. Паспорта двух мужчин были признаны недействительными после того, как в них были проставлены штампы, подтверждающие заключенный ими в Дании брак.

Данная позиция полностью соответствует законодательству Российской Федерации, и действительно, на всех законных основаниях, данные документы были признаны недействительными, потому что в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Семейным кодексом, брак в Российской Федерации может заключаться только между мужчиной и женщиной. По моему мнению, Российская Федерация является мировым оплотом в нравственных интересах, и именно пока в России запрещены однополые браки, Россия является самой благоприятной, духовной страной в мире.

Топ-5: Минтранс предлагает наказывать за высадку безбилетников на мороз

Минтранс предлагает наказать контроллеров за то, что они высаживают безбилетных пассажиров на мороз.

Действительно, это очень правильная инициатива. Я считаю, что как минимум, в список пассажиров, которых нельзя ни при каком условии высаживать за безбилетный проезд, должны быть включены женщины, в том числе, находящиеся в состоянии беременности, и, в общем-то, инвалиды.





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