Карабанов: Флешмобы позорят честь офицера

Адвокат Александр Карабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В Дагестане расследуется дело по хищению денег

В Дагестане работает комиссия из Москвы, которая расследует уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета для реализации социальных программ.

Действительно, в Дагестане произошло задержание нескольких высокопоставленных чиновников, которые были доставлены в Москву. И сегодня, насколько я знаю, как раз решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу. Насколько я понимаю, это связано с недавним назначением Васильева, которому были поставлены четкие задачи по осуществлению контроля за финансовой системой Дагестана и определению общего развития региона.

Топ-2: Российских олимпийцев в Корее встретили с гимном РФ

Корейцы встретили российских олимпийцев триколором и гимном.

Действительно, злоупотребление Международного олимпийского комитета в части международного права - очевидно. Общественность не поддерживает санкции, которые были наложены на российских спортсменов. И гражданские инициативы, которые сейчас проходят не только в Корее, но и по всему миру, говорят о том, что наших спортсменов граждане поддерживают и желают им побед.

Топ-3: Погибшему в Сирии летчику Су-25 присвоят звание Героя РФ

Российский пилот штурмовика Су-25СМ майор Роман Филипов, погибший в неравном бою с террористами Сирии, представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно.

Действительно, это грустная новость. Хочется выразить соболезнования родственникам погибшего. Пока такие ребята, герои защищают интересы Российской Федерации, мы с вами можем жить спокойно и жаловаться на такие маленькие проблемы, как снегопад и пробки на дорогах. Вечная память.

Топ-4: Курсантов МЧС не включили в парад 9 мая

Топ-5: В США готовят психологов для роботов

Министерство обороны России не включило в этом году в состав участников парада 9 мая МЧС. Официально причины отсутствия представителя МЧС в списке участников парада не сообщаются, однако, российские журналисты связали решение министерства обороны с участием курсантов Гражданской защиты МЧС во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов.Курсанты, которые принимают присягу, должны соответствовать кодексу чести российского офицера. Участие в таких сомнительных флешмобах позорит честь офицера.

У военных роботов появятся психологи. Исследовательская лаборатория армии США готовит первых специалистов-аналитиков, способных выявить, понять, исправить сбой в процессах функционирования нейросетей и машинного обучения.

В научной элите, действительно, обсуждается в последнее время как вопрос внедрения в производство, так и всевозможные разработки военного искусственного интеллекта. Эта новость как раз говорит о том, что искусственный интеллект существует и уже используется, в том числе и в военных целях.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.