Канделаки: Я не согласна выходить на пенсию в 55!

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Центризбирком признал соответствующими законодательству вопросы к референдуму о повышении пенсионного возраста

Центризбирком признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Все три предлагают выразить согласие или несогласие с тем, что установленный действующим законодательством возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен.

Как человек, которому 42 года, и который в рамках существующего законодательства в 55 лет должен будет выйти на пенсию, могу сказать, что я с этим категорически не согласна. Пенсия – это не только возраст, это – состояние души, когда ты вдруг в какой-то момент решаешь, что не хочешь больше ничего делать, а жить на деньги, которые тебе платит государство. В современном мире это будет невозможно! Мы в 55 будем активными, желающими работать и двигаться вперед. Мир изменился, и мне кажется, что сегодня нужно говорить не просто о повышении пенсионного возраста, а о возможностях, которые у нас начнут появляться в этом возрасте. И если правильно поговорить, например, с моим поколением, возможно, именно они окажутся той частью населения, которая сможет проводить реформы, изобретать новые лекарства, и вообще приносить своему народу и своей стране больше пользы, чем если бы они просто оказались на содержании у своей страны.

Топ-2: Более 30% американцев считают Трампа «врагом народа»

Более 30% американцев считают президента США Дональда Трампа «врагом народа», в то время как российского лидера Владимира Путина в этом амплуа видят чуть более 15,5% граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса PR-компании Bospar и исследователей Propeller Insights.

Исследования бывают разные, но что показал и доказал чемпионат мира по футболу, так это то, что существует народная дипломатия. Отношение к нашей стране в целом и, в частности, к нашему президенту Владимиру Путину, во многом менялось на протяжении месяца, пока проходил мундиаль. У многих иностранцев появилась, наконец, возможность своими глазами увидеть Россию. Поэтому чем больше мы будем развивать народную дипломатию, тем скорей во всем мире о нас будет меняться мнение.

Топ-3: Смолов при переходе в московский «Локомотив» отказался от трансферных процентов

Саратовский футболист Федор Смолов при переходе в московский «Локомотив» отказался от трансферных процентов. Речь идет о 900 тысячах евро, что составляет 10% от общей суммы сделки - 9 млн евро.

Знаете, честно говоря, меня не интересуют деньги Федора Смолова, меня интересует другое. Я прекрасно помню, как Артем Дзюба переходил из «Зенита» в «Арсенал», и как он проявил себя в «Арсенале», а еще я помню, что когда Дзюба появился в составе сборной, никто не ожидал, что он станет народным любимцем номер один. Но, тем не менее, он доказал всей стране, что шаг от того, когда тебя не поддерживают и только упрекают, до того, чтобы стать народным кумиром всех возрастов, достаточно короткий. Поэтому важно поддерживать наших футболистов. И если сегодня мы будем верить в Федора Смолова, у него будет возможность проявить себя. Поэтому единственное, что я могу сказать по поводу этой новости: Федор, удачи! Верь в себя и у тебя все получится!









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