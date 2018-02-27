Канделаки: Решать, каких актеров снимать, в XXI веке должны продюсеры!

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: В Госдуме предложили не снимать в фильмах актеров с антироссийскими взглядами

Режиссерам могут рекомендовать не приглашать сниматься в кино актеров с антироссийскими взглядами. Речь идет о фильмах, которые финансируются государством. Такой запрос министру культуры Владимиру Мединскому подготовил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

Ну, что я могу тут сказать? Как журналист, я категорически против цензуры, потому, что считаю, что в кинопроизводстве решения должен принимать продюсер. Продюсер должен отвечать за тот фильм, который он снимает, актеров, которых он приглашает. Так должны жить в XXI веке и в будущем, а возвращаться в XX совсем не хочется.

Топ-2: Америка может ввести новые санкции в ближайшие 30 дней

Топ-3: В России могут ужесточить контроль за денежными средствами депутатов

России стоит ожидать новых американских санкций в ближайшие 30 дней. Об этом сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин.Стивена я видела в Давосе. Мужчина очень яркий, мужчина с прекрасными ботинками с ярко-красными шнурками, которые обсуждал весь Давос. Про него и вообще про действия администрации Трампа прекрасно сказал сам Дональд Трамп. Речь о так называемой America First. Что это такое? Это тезис «Все, что хорошо для Америки – хорошо для всего Мира». И тут можно ответить только симметрично. Хотелось бы, чтобы все, что хорошо для России, тоже было хорошо для Мира. Этот тезис мы должны повторять не только в нашей стране, но и за ее пределами, потому, что только говоря за пределами нашей страны о том, что Россия тоже может хотеть для мира лучшего, мы, на самом деле, можем этого добиться.

В России могут ужесточить контроль за денежными средствами депутатов. Им предлагается в обязательном порядке раскрывать источники доходов, причём неверная информация послужит поводом для наказаний, в том числе лишения мандата.

Наконец-то, друзья! Я – за контроль! Если миллионер хочет стать депутатом не для того, чтобы стать еще «миллионерестей», а для того, чтобы действительно принести пользу свое стране – все только за. Но если депутат приходит в депутаты потому, что хочет стать миллионером, это, конечно, никому не нужно! Поэтому пусть будет контроль, пусть депутаты раскроют все свои источники дохода и ответят на простой вопрос: «Служим себе или служим стране?».

Топ-4: 30 россиян поедут на Паралимпиаду

30 российских спортсменов примут участие в Паралимпиаде в Южной Корее, которая стартует 9 марта. Международный Паралимпийский комитет утвердил их фамилии.

Как я говорила еще во время начала Олимпиады, важно, что мы едем в Южную Корею. Нельзя закрываться, нельзя говорить, что мы не должны туда ехать! Обязательно нужно ехать и обязательно нужно участвовать, пусть даже под нейтральным флагом. В случае с паралимпийцами — мы должны поддержать их всей страной, дать ощущение нашей любви. Вне зависимости от результата, вне зависимости от того, что нет флага, эти ребята, которые едут в Пхенчхан – сегодня и есть Россия.

Топ-5: Две российские лыжницы получили предложения от своих женихов по возвращении из Пхенчхана

Российские лыжницы, накануне прилетевшие из Пхенчхана, Анастасия Седова и Анна Нечаевская прямо в московском аэропорту получили предложение выйти замуж от своих женихов. Обе девушки ответили согласием.

Ну что здесь можно сказать? Как говорится, совет, да любовь! Можно только в хорошем смысле позавидовать. После этих Олимпийских игр Настя и Аня точно заслужили свою долю любви!

Топ-6: В России стало больше молодых людей с лишним весом

Среди россиян в возрасте 18–24 лет стало втрое больше страдающих ожирением. Это данные Высшей школы экономики. Увеличилось и число молодых людей с избыточным весом — с 13 до 17%.

Друзья, в 2016 и 2017 годах мной были проведены «матч-тренировки», которые привлекли более 500 тысяч человек! Жду всех на новых тренировках! От лишнего веса сегодня избавиться не так уж сложно. Главное-воля и характер. И неважно, что людей с лишним весом стало чуть больше, я вам помогу сбросить вес, обрести хорошее настроение и стать настоящими ЗОЖниками!





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.