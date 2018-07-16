Канделаки - о ЧМ-2018: У нас все получилось!

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки специально для НСН подвела итоги ЧМ-2018.

Топ-1: Президент FIFA назвал ЧМ-2018 в России лучшим мундиалем в истории

Президент FIFA Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 в России лучшим чемпионатом в истории.

Я брала у него эксклюзивное интервью еще за неделю до окончания чемпионата и спросила: «Джанни, скажите пожалуйста, если бы у вас прямо сейчас бы возможность ответить всем хейтерам, которые говорили, что чемпионат мира у России нужно забрать, что бы вы им сказали?». Он ответил мне одной фразой: «You see!» - «Вы видите!». У нас получилось! У нас – это у России, у всего профессионального сообщества, у всего футбольного мира, у всех болельщиков! У нас получилось!

Топ-2: Дзюба и Черышев претендуют на звание авторов лучшего гола ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба претендуют на звание автора лучшего гола чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Мне кажется, что это здорово. Черышева, Дзюбу и других игроков нашей сборной наконец-то полюбила не только вся страна, но и весь мир. Если вы видели, вчера игроки сборной Франции, закончив чемпионат мира победой, отдавали друг другу в раздевалке салют, как это в свое время делал Артем Дзюба. Поэтому новость, безусловно радостная, будем ждать, когда парней, на самом деле, наградят и мы вместе с ними сможем еще раз порадоваться за нашу сборную.

Топ-3: Названы самые любимые песни болельщиков ЧМ-2018

Столичный метрополитен назвал самые популярные у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу песни, которые исполняют участники проекта «Музыка в метро». Чаще всего туристы подпевают хитам групп Metallica и Queen, а также русским песням — например, «Катюше» и «Смуглянке».

Это прекрасная новость для российского шоу-бизнеса. Так как по паспорту болельщика собираются продлить безвизовый режим, наши артисты должны вступить в конкуренцию с группами Metallica и Queen. Судя по тому, что Филипп Киркоров был со мной на финальном матче чемпионата мира, сидел рядом, болел за сборную Хорватии, выяснял, что такое желтая карточка, что такое дополнительное время, останавливаться на этом он не собирается. Поэтому ждем новые песни от Филиппа Киркорова, посвященные российскому или международному футболу.

Топ-4: Более 800 тысяч иностранных болельщиков посетили Россию в рамках ЧМ

Более 800 тысяч иностранных болельщиков посетили Россию в рамках чемпионата мира по футболу. Таковы данные Минкомсвязи.

Кроме того, я могу сказать, что каждый отдельно взятый матч смотрело по 200 млн человек, а матч закрытия – около миллиарда. По сравнению с июнем 2017 года женщины стали смотреть футбол вдвое больше (это если говорить об аудитории «женщины 18+). А в аудитории «женщины 14 – 59 – практически в три раза больше! Это дает нам новых азартных болельщиков, которые, я надеюсь, с окончанием чемпионата мира не перестанут смотреть телеканал «Матч-ТВ».





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.