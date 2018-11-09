Гусман: Надеюсь на крепость российско-австрийских отношений

Топ-1: Бывшего полковника австрийской армии подозревают в шпионаже в пользу России
Думаю, Австрия должна предоставить Российской Федерации более подробные объяснения по этому поводу. Во всяком случае, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление и удивление, что никакого запроса по этой теме не было. А министр иностранных дел Австрийской республики в связи с этим задержанием уже отменила свой визит в Москву. Конечно, все это не может сильно радовать, но я, все-таки, надеюсь, что российско-австрийские отношения находятся на достаточно крепком фундаменте и эта коллизия вскоре будет преодолена.
Топ-2: В США прошли промежуточные выборы в конгресс
Это событие совершенно точно привлекло к себе внимание мировых средств массовой информации на этой неделе. После промежуточных выборов полностью обновился состав нижней палаты, значительно поменялся состав верхней палаты. Буквально все эксперты сейчас пытаются определить, кто же больше выиграл в результате этих выборов. Республиканская партия? Демократическая партия? Президент Трамп, за которым стоит Республиканская партия? Но если пытаться взвешивать результаты прошедших выборов до небольших величин, мне кажется, Трамп больше выиграл, чем проиграл. Он, кстати, человек эмоциональный, поэтому после того, как стали известны предварительные результаты, назвал их блестящими и выдающимися в своем «Твиттере».
Топ-3: В Казахстане состоялась встреча глав стран ОДКБ