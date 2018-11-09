Гусман: Надеюсь на крепость российско-австрийских отношений

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.



Топ-1: Бывшего полковника австрийской армии подозревают в шпионаже в пользу России

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от российского руководства предоставить информацию по шпионскому скандалу с бывшим полковником австрийской армии, который подозревается в шпионаже в пользу России.

Думаю, Австрия должна предоставить Российской Федерации более подробные объяснения по этому поводу. Во всяком случае, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление и удивление, что никакого запроса по этой теме не было. А министр иностранных дел Австрийской республики в связи с этим задержанием уже отменила свой визит в Москву. Конечно, все это не может сильно радовать, но я, все-таки, надеюсь, что российско-австрийские отношения находятся на достаточно крепком фундаменте и эта коллизия вскоре будет преодолена.

Топ-2: В США прошли промежуточные выборы в конгресс

После состоявшихся промежуточных выборов в конгресс США Республиканская партия, представителем которой является Дональд Трамп, сумела сохранить большинство в сенате, однако уступила демократам контроль над палатой представителей.

Это событие совершенно точно привлекло к себе внимание мировых средств массовой информации на этой неделе. После промежуточных выборов полностью обновился состав нижней палаты, значительно поменялся состав верхней палаты. Буквально все эксперты сейчас пытаются определить, кто же больше выиграл в результате этих выборов. Республиканская партия? Демократическая партия? Президент Трамп, за которым стоит Республиканская партия? Но если пытаться взвешивать результаты прошедших выборов до небольших величин, мне кажется, Трамп больше выиграл, чем проиграл. Он, кстати, человек эмоциональный, поэтому после того, как стали известны предварительные результаты, назвал их блестящими и выдающимися в своем «Твиттере».

Топ-3: В Казахстане состоялась встреча глав стран ОДКБ

Конечно, неделя была насыщена совершенно разными событиями. Например, мне кажется, в их числе – встреча руководителей стран ОДКБ в Астане. Эта организация объединяет Россию, Казахстан, Белоруссию, другие государства. Эта встреча показала дальнейшее сближение, интеграцию этих стран. 6 декабря будет следующая встреча руководителей стран ОДКБ. Кстати, там решится вопрос о новом генеральном секретаре этой организации. Пока не известно, кто займет этот пост после того, как Армения отозвала своего представителя. Хотя, президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев четко выразил свою позицию по этому поводу, заявив, что новым генеральным секретарем ОДКБ должен стать представитель Белоруссии, согласно ранее достигнутым договоренностям.