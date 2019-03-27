Гусман: Британия сделала еще один шаг к выходу из ЕС

Топ-1: Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit.
«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Британия сделала еще один несомненный шаг к выходу из Европейского Союза», - констатировал Михаил Гусман в беседе с НСН.
Топ-2: Экс-министр Открытого правительства взят под стражу
«Это новая криминальная история, которая будет развиваться дальше. Нам предстоит еще многое узнать о Михаиле Абызове, о том, что с ним происходило, и почему это привело его на скамью подсудимых. Но, так или иначе, первое решение суда по этому делу состоялось», - отметил Михаил Гусман в беседе с НСН.
Топ-3: В Вильнюсе заочно вынесен приговор экс-министру обороны СССР Язову
«Я бы хотел обратить ваше внимание на эту историю. Надо понимать, что январь 1991 года – это еще Советский Союз в Литве. Речь идет о действии советских вооруженных сил в Литве, нападение на телевизионную станцию, и прочее, и прочее. Несмотря на то, что прошло так много лет, суд в Вильнюсе посчитал, все-таки, необходимым вынести обвинительный приговор тогдашнему министру СССР, маршалу Дмитрию Язову, которому сегодня – за девяносто. Понятно, что приговор чисто символический. Но эта попытка свести счеты с прошлым вряд ли может восприниматься нами с симпатией»,- подчеркнул Михаил Гусман в беседе с НСН.
Топ-4: Экспертиза, разрешившая строительство завода на Байкале, признана незаконной
«Я сегодня очень много говорю о различных судебных делах, но куда от них денешься. Но это решение суда я поддерживаю. Мне кажется, в данном случае, суд встал на защите нашего национального достояния, встал на стороне граждан, которые были категорически против этого строительства. И это мне кажется очень важным событием прошедшего дня», - отметил Михаил Гусман в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.