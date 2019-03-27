Гусман: Британия сделала еще один шаг к выходу из ЕС

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit.

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit. Несмотря на то, что резолюция с призывом остаться в ЕС набрала уже 5,8 млн голосов, правительство отказалось ее поддержать. Пересмотр итогов референдума 2016 года подорвет доверие к британской демократии, уверены в кабмине.

«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Британия сделала еще один несомненный шаг к выходу из Европейского Союза», - констатировал Михаил Гусман в беседе с НСН.

Топ-2: Экс-министр Открытого правительства взят под стражу

Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере.

«Это новая криминальная история, которая будет развиваться дальше. Нам предстоит еще многое узнать о Михаиле Абызове, о том, что с ним происходило, и почему это привело его на скамью подсудимых. Но, так или иначе, первое решение суда по этому делу состоялось», - отметил Михаил Гусман в беседе с НСН.

Топ-3: В Вильнюсе заочно вынесен приговор экс-министру обороны СССР Язову

Вильнюсский окружной суд, оглашающий в среду приговор по делу о январских событиях 1991 года в Литве, назначил обвиняемому заочно экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову 10 лет лишения свободы.

«Я бы хотел обратить ваше внимание на эту историю. Надо понимать, что январь 1991 года – это еще Советский Союз в Литве. Речь идет о действии советских вооруженных сил в Литве, нападение на телевизионную станцию, и прочее, и прочее. Несмотря на то, что прошло так много лет, суд в Вильнюсе посчитал, все-таки, необходимым вынести обвинительный приговор тогдашнему министру СССР, маршалу Дмитрию Язову, которому сегодня – за девяносто. Понятно, что приговор чисто символический. Но эта попытка свести счеты с прошлым вряд ли может восприниматься нами с симпатией»,- подчеркнул Михаил Гусман в беседе с НСН.

Топ-4: Экспертиза, разрешившая строительство завода на Байкале, признана незаконной

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным заключение государственной экологической экспертизы, которая разрешила строительство китайского завода по розливу воды на берегу Байкала.

«Я сегодня очень много говорю о различных судебных делах, но куда от них денешься. Но это решение суда я поддерживаю. Мне кажется, в данном случае, суд встал на защите нашего национального достояния, встал на стороне граждан, которые были категорически против этого строительства. И это мне кажется очень важным событием прошедшего дня», - отметил Михаил Гусман в беседе с НСН.





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