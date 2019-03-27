Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Авторские новости

Гусман: Британия сделала еще один шаг к выходу из ЕС

27 Марта 2019 в 22:00
Гусман: Британия сделала еще один шаг к выходу из ЕС
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit.

брексит brexit
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit. Несмотря на то, что резолюция с призывом остаться в ЕС набрала уже 5,8 млн голосов, правительство отказалось ее поддержать. Пересмотр итогов референдума 2016 года подорвет доверие к британской демократии, уверены в кабмине.

«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Британия сделала еще один несомненный шаг к выходу из Европейского Союза», - констатировал Михаил Гусман в беседе с НСН.

Топ-2: Экс-министр Открытого правительства взят под стражу

1552135032_0_38_2826_1627_600x0_80_0_0_8cbd4134852a380c279e1437d89a4a0b.jpg
Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере. 

«Это новая криминальная история, которая будет развиваться дальше. Нам предстоит еще многое узнать о Михаиле Абызове, о том, что с ним происходило, и почему это привело его на скамью подсудимых. Но, так или иначе, первое решение суда по этому делу состоялось», - отметил Михаил Гусман в беседе с НСН.

Топ-3: В Вильнюсе заочно вынесен приговор экс-министру обороны СССР Язову

1.jpg
Вильнюсский окружной суд, оглашающий в среду приговор по делу о январских событиях 1991 года в Литве, назначил обвиняемому заочно экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову 10 лет лишения свободы. 

«Я бы хотел обратить ваше внимание на эту историю. Надо понимать, что январь 1991 года – это еще Советский Союз в Литве. Речь идет о действии советских вооруженных сил в Литве, нападение на телевизионную станцию, и прочее, и прочее. Несмотря на то, что прошло так много лет, суд в Вильнюсе посчитал, все-таки, необходимым вынести обвинительный приговор тогдашнему министру СССР, маршалу Дмитрию Язову, которому сегодня – за девяносто. Понятно, что приговор чисто символический. Но эта попытка свести счеты с прошлым вряд ли может восприниматься нами с симпатией»,- подчеркнул Михаил Гусман в беседе с НСН.

Топ-4: Экспертиза, разрешившая строительство завода на Байкале, признана незаконной

ФОТО: РИА Новости/Владимир Смирнов
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным заключение государственной экологической экспертизы, которая разрешила строительство китайского завода по розливу воды на берегу Байкала. 

«Я сегодня очень много говорю о различных судебных делах, но куда от них денешься. Но это решение суда я поддерживаю. Мне кажется, в данном случае, суд встал на защите нашего национального достояния, встал на стороне граждан, которые были категорически против этого строительства. И это мне кажется очень важным событием прошедшего дня», - отметил Михаил Гусман в беседе с НСН.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.