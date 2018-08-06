Гусман: Блаттер напомнил о себе, когда о нем все подзабыли

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Американский сенатор пригласил российских коллег в Вашингтон

Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что пригласил членов комитета Совета Федерации по международным делам посетить Вашингтон для того, чтобы провести встречу с американскими коллегами.

Надо сказать, что в ходе своего визита в Москву Рэнд Пол провел переговоры и в Совете Федерации и в Государственной Думе. С ним встречались руководители международных комитетов, Константин Косачев и Леонид Слуцкий. Разговор, на мой взгляд, получился достаточно интересным. Во всяком случае, то, что попало на ленты нашего информагентства ТАСС, говорит о том, что и американские и российские парламентарии озабочены современными, далеко не позитивными отношениями между нашими странами. И сейчас обе стороны высказались за то, что, все-таки, необходимо вывести эти отношения из того тупика, в котором они находятся. Здесь же было высказано, на мой взгляд, интересное предложение о возможной встрече парламентариев на нейтральной территории, чтобы они обсудили вопросы, которые накопились между нашими странами.

Топ-2: В МИД рассказали, чем будет заниматься Сигал на новой должности

В Министерстве иностранных дел России очертили круг вопросов, которыми будет заниматься на должности спецпредставителя по вопросам российско-американских гуманитарных связей американский киноактер Стивен Сигал, обладающий российским гражданством.

Решение МИД назначить известного актера Стивена Сигала спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей, говорит о том, что в России понимают, что стоит предпринять шаги по расширению культурных и гуманитарных связей. Стивен Сигал будет работать на общественных началах, но круг его полномочий будет достаточно широким.

Топ-3: Блаттер рассказал о жульничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер рассказал о жульничестве во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Напомню, в данном случае, речь идет о Катаре. Эта новость совершенно из другой сферы, но заявление Йозефа Блаттера, человека, которого все практически успели подзабыть, сегодня привлекло внимание. Не знаю, почему именно сейчас он решил вспомнить про эти выборы, ведь Блаттер имел к ним самое непосредственное отношение.





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