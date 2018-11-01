Гусев: Заморозка цен на бензин на два месяца унизительна

Топ-1: Медведев подписал постановление об ответных санкциях против Украины
Я считаю, что это – абсолютно правильные меры, потому, что Украина уже давно вводит санкции и в отношении российских компаний и в отношении граждан нашей страны. Могу сказать, что я тоже под санкциями. Мне запрещен въезд на Украину за то, что я писал о том, что происходит на Украине и за то, что я посещал Крым. Все эти годы Киев устраивает абсолютно дурацкие вещи и ответная реакция нашего государства вполне справедлива.
Топ-2: Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года
Вы заметили некоторую особенность этих соглашений: цены будут заморожены до конца 2018 года. Значит, у нас осталось всего два месяца. А что будет в январе? Насколько цены поползут вверх? Мне кажется, цены стоило бы заморозить на более длительный срок. Я не говорю о десятилетиях, но, во всяком случае, не на два месяца. Это смешно и унизительно для потребителей.
Топ-3: Семья устроившего взрыв в Архангельске не знала о его участии в радикальных группах
В последнее время участились жуткие истории с подростками, которые стреляют, устраивают взрывы, при которых погибают сами и, кроме того, при этом гибнут другие люди. Мне кажется, что система работы с подростками у нас полностью отсутствует. У нас просто нет организации, которая работала бы с молодежью не формально, а индивидуально и так, чтобы людям было интересно в этой организации. Мне кажется, нужно задуматься об этом.
Топ-4: В Минкомсвязи заявили о неэффективности блокировок в интернете
Долго же думали в Минкомсвязи и Роскомнадзоре на эту тему. Всем давно было ясно, что эти блокировки в интернете ни к чему не приведут. Интернет выше блокировок!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.