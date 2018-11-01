Гусев: Заморозка цен на бензин на два месяца унизительна

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Медведев подписал постановление об ответных санкциях против Украины

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении украинской стороны. Текст документа размещен на сайте ведомства. Как отмечается, ответные меры распространяются на 68 юридических лиц и 322 физических лица.

Я считаю, что это – абсолютно правильные меры, потому, что Украина уже давно вводит санкции и в отношении российских компаний и в отношении граждан нашей страны. Могу сказать, что я тоже под санкциями. Мне запрещен въезд на Украину за то, что я писал о том, что происходит на Украине и за то, что я посещал Крым. Все эти годы Киев устраивает абсолютно дурацкие вещи и ответная реакция нашего государства вполне справедлива.

Топ-2: Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года

Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года. При этом нефтяные компании должны будут поставлять на независимые НПЗ топливо в объёме, как в 2017 году +3%. Договорённости не затронут только Дальний Восток.

Вы заметили некоторую особенность этих соглашений: цены будут заморожены до конца 2018 года. Значит, у нас осталось всего два месяца. А что будет в январе? Насколько цены поползут вверх? Мне кажется, цены стоило бы заморозить на более длительный срок. Я не говорю о десятилетиях, но, во всяком случае, не на два месяца. Это смешно и унизительно для потребителей.

Топ-3: Семья устроившего взрыв в Архангельске не знала о его участии в радикальных группах

Родственники 17-летнего жителя Архангельска, устроившего взрыв при входе в здание регионального управления ФСБ, не знали о его участии в радикальных организациях. Устроивший взрыв погиб на месте. Также пострадали три сотрудника ФСБ.

В последнее время участились жуткие истории с подростками, которые стреляют, устраивают взрывы, при которых погибают сами и, кроме того, при этом гибнут другие люди. Мне кажется, что система работы с подростками у нас полностью отсутствует. У нас просто нет организации, которая работала бы с молодежью не формально, а индивидуально и так, чтобы людям было интересно в этой организации. Мне кажется, нужно задуматься об этом.

Топ-4: В Минкомсвязи заявили о неэффективности блокировок в интернете

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что от блокировок в Интернете придется отказаться из-за их неэффективности. Волин привел в пример ситуацию в КНР, которая доказывает, что можно обойти любую блокировку.

Долго же думали в Минкомсвязи и Роскомнадзоре на эту тему. Всем давно было ясно, что эти блокировки в интернете ни к чему не приведут. Интернет выше блокировок!





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.