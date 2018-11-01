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Гусев: Заморозка цен на бензин на два месяца унизительна

1 Ноября 2018 в 22:00
Гусев: Заморозка цен на бензин на два месяца унизительна
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: Медведев подписал постановление об ответных санкциях против Украины

Россия и Украина
Павел Гусев: Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении украинской стороны. Текст документа размещен на сайте ведомства. Как отмечается, ответные меры распространяются на 68 юридических лиц и 322 физических лица. 

Я считаю, что это – абсолютно правильные меры, потому, что Украина уже давно вводит санкции и в отношении российских компаний и в отношении граждан нашей страны. Могу сказать, что я тоже под санкциями. Мне запрещен въезд на Украину за то, что я писал о том, что происходит на Украине и за то, что я посещал Крым. Все эти годы Киев устраивает абсолютно дурацкие вещи и ответная реакция нашего государства вполне справедлива.

Топ-2: Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года

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Павел Гусев: Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года. При этом нефтяные компании должны будут поставлять на независимые НПЗ топливо в объёме, как в 2017 году +3%. Договорённости не затронут только Дальний Восток.

Вы заметили некоторую особенность этих соглашений: цены будут заморожены до конца 2018 года. Значит, у нас осталось всего два месяца. А что будет в январе? Насколько цены поползут вверх? Мне кажется, цены стоило бы заморозить на более длительный срок. Я не говорю о десятилетиях, но, во всяком случае, не на два месяца. Это смешно и унизительно для потребителей.

Топ-3: Семья устроившего взрыв в Архангельске не знала о его участии в радикальных группах

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Павел Гусев: Родственники 17-летнего жителя Архангельска, устроившего взрыв при входе в здание регионального управления ФСБ, не знали о его участии в радикальных организациях. Устроивший взрыв погиб на месте. Также пострадали три сотрудника ФСБ.

В последнее время участились жуткие истории с подростками, которые стреляют, устраивают взрывы, при которых погибают сами и, кроме того, при этом гибнут другие люди. Мне кажется, что система работы с подростками у нас полностью отсутствует. У нас просто нет организации, которая работала бы с молодежью не формально, а индивидуально и так, чтобы людям было интересно в этой организации. Мне кажется, нужно задуматься об этом.

Топ-4: В Минкомсвязи заявили о неэффективности блокировок в интернете

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Павел Гусев: Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что от блокировок в Интернете придется отказаться из-за их неэффективности. Волин привел в пример ситуацию в КНР, которая доказывает, что можно обойти любую блокировку.

Долго же думали в Минкомсвязи и Роскомнадзоре на эту тему. Всем давно было ясно, что эти блокировки в интернете ни к чему не приведут. Интернет выше блокировок!


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.

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