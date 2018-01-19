Гусев уличил Януковича в распространении фейковых новостей

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Пермская школа, в которой произошла резня, возобновила работу

Пермская школа, в которой двое подростков в начале недели устроили поножовщину и ранили 13 человек, возобновила работу.

К сожалению, охрана школ крайне низкая. Совсем недавно, несколько дней назад, дети наших сотрудников, журналистов «Московского комсомольца», взяли с собой металлические предметы, не ножи, а ложки для разрезания торта, и спокойно пронесли эти металлические предметы в школу. То есть, не работает сегодня система охраны, и если у кого-то в башке будет желание устроить какие-либо инциденты, это может быть.

Топ-2: Трамп наградил «фейковые» СМИ

Трамп составил рейтинг «фейковых» СМИ, которые получили «премии» СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации. В их число американский лидер включил газеты The New York Times и Washington Post, телеканалы ABC и CNN, а также журналы Time и Newsweek.

Это с позиции президента Трампа - за «бесчестную и продажную» работу. С позиции журналистского большинства, они работают достаточно честно, правдиво. Мне кажется, что конфликт Трампа, который сложился в период его предвыборной кампании и продолжается со средствами массовой информации США, - это, вообще, достаточно поучительное и интересное событие, в целом, для мировых СМИ. Это требует большого изучения, и аудитория должна к этому относиться с пониманием, и это может для истории развития СМИ служить очень-очень положительным, на мой взгляд, и интересным событием.

Топ-3: Янукович намерен вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.

Я абсолютно уверен, что он этого не сделает. Естественно, Януковичу очень нужно о себе иногда напоминать. И вот напоминание, что он намерен вернуться на Украину, как раз и есть «фейковая» новость, то, о чем Трамп говорит про свои СМИ. Мы же не распространяем «фейковых» новостей и говорим, что Виктор Янукович не вернется на Украину, потому что там он непременно сядет в тюрьму, а это он очень не хочет делать.

Топ-4: Южная Корея может пройти в одной шеренге с КНДР на Играх-2018

Спортсмены, тренеры и официальные лица Южной Кореи на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 могут пройти в одной шеренге с коллегами из КНДР, которая планирует отправить на соревнования полноценную делегацию.

И это будет замечательно! Если все это произойдет, это будет, пожалуй, одним из самых положительных моментов в этих зимних Олимпийских играх.





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