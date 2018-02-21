Гусев: Страны НАТО признали, что Россия достигла их уровня

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Арест Серебренникова продлен до 19 апреля

Мосгорсуд принял решение оставить режиссёра Кирилла Серебренникова под домашним арестом. Его свобода будет ограничена до 19 апреля.

Жаль, на мой взгляд, это решение, все-таки, не объективно. Ну что ж, это наше советско-российское правосудие. Я не ошибся, советско-российское.

Топ-2: В НАТО считают, что Россия не угрожает Альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического альянса. При этом он добавил, что в случае, если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ.

Это заявление радует. Похоже, таким образом страны НАТО признали, что Россия достигла их уровня, в том числе военного, и, главное, что наша страна имеет возможность в случае необходимости дать ответный удар. А значит, ситуация на Европейском континенте достаточно стабильная, и это может только радовать и нас и страны НАТО.

Топ-3: Минкульт предложил блокировать пиратские сайты без решения суда

Минкульт предложил блокировать пиратские сайты без решения суда. У владельца будут сутки на удаление контента по требованию правообладателя.

Я не всегда согласен с предложениями Минкульта, но, в данном случае, согласен. Не должно быть ни пиратских сайтов, ни пиратских СМИ. В таком случае происходит нарушение баланса у тех людей, которые делают контент официально, вкладывают в него деньги, пытаются развивать. Тот кто нарушает требования, прописанные в законе, должен быть наказан.

Топ-4: Половина россиян не ждет изменений в экономике в этом году

Половина россиян не ждет изменений в экономике в этом году. Это показал опрос, проведенный Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International. В исследовании говорится, что россияне более пессимистично, чем в среднем жители Земли, смотрят на перспективы экономической ситуации.

Мне кажется, такие результаты получились потому, что никто особо не исследовал джунгли Гватемалы или, предположим, джунгли Центральной Африки. Там люди вообще не думают о своем будущем, потому что знают, что будущего практически нет. Оно завершается с наступлением темноты. Да, в это время спадает жара и человек начинает себя чувствовать немного лучше. Но не экономически. Дело в том, что там денег практически не бывает. Они просто думают, как прожить следующий день. И тут все зависит от погоды: если будет дождь, придется просто пить воду с листьев, а если дождя не будет, может быть, посчастливится найти какого-нибудь червяка.

Топ-5: Жириновский призвал отказаться от рукопожатий из-за микробов

Владимир Жириновский призвал отказаться от рукопожатий из-за микробов. Он заявил, что в ЛДПР давно введена практика не здороваться за руку.

Я не знаю, здороваются ли в ЛДПР вообще, но микроб – это дело большое и важное. Да-да, большое, я не ошибся. Бывают маленькие микробы, которые находятся вокруг нас, а бывают большие, которые пытаются поколебать наше сознание, или заявить о себе так, чтобы мы долго и активно смеялись.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.