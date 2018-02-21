Гусев: Страны НАТО признали, что Россия достигла их уровня

Топ-1: Арест Серебренникова продлен до 19 апреля
Жаль, на мой взгляд, это решение, все-таки, не объективно. Ну что ж, это наше советско-российское правосудие. Я не ошибся, советско-российское.
Топ-2: В НАТО считают, что Россия не угрожает Альянсу
Это заявление радует. Похоже, таким образом страны НАТО признали, что Россия достигла их уровня, в том числе военного, и, главное, что наша страна имеет возможность в случае необходимости дать ответный удар. А значит, ситуация на Европейском континенте достаточно стабильная, и это может только радовать и нас и страны НАТО.
Топ-3: Минкульт предложил блокировать пиратские сайты без решения суда
Я не всегда согласен с предложениями Минкульта, но, в данном случае, согласен. Не должно быть ни пиратских сайтов, ни пиратских СМИ. В таком случае происходит нарушение баланса у тех людей, которые делают контент официально, вкладывают в него деньги, пытаются развивать. Тот кто нарушает требования, прописанные в законе, должен быть наказан.
Топ-4: Половина россиян не ждет изменений в экономике в этом году
Мне кажется, такие результаты получились потому, что никто особо не исследовал джунгли Гватемалы или, предположим, джунгли Центральной Африки. Там люди вообще не думают о своем будущем, потому что знают, что будущего практически нет. Оно завершается с наступлением темноты. Да, в это время спадает жара и человек начинает себя чувствовать немного лучше. Но не экономически. Дело в том, что там денег практически не бывает. Они просто думают, как прожить следующий день. И тут все зависит от погоды: если будет дождь, придется просто пить воду с листьев, а если дождя не будет, может быть, посчастливится найти какого-нибудь червяка.
Топ-5: Жириновский призвал отказаться от рукопожатий из-за микробов
Я не знаю, здороваются ли в ЛДПР вообще, но микроб – это дело большое и важное. Да-да, большое, я не ошибся. Бывают маленькие микробы, которые находятся вокруг нас, а бывают большие, которые пытаются поколебать наше сознание, или заявить о себе так, чтобы мы долго и активно смеялись.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.