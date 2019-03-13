Гусев: США за свободу, но только для себя

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Помпео призвал энергокомпании экспортировать американские ценности

Госсекретарь США Майк Помпео призвал энергокомпании страны экспортировать не только газ и нефть, но и американские ценности, такие как свободная торговля и демократия. Во время выступления на конференции в Хьюстоне глава Госдепа заявил, что энергокомпании должны помочь Соединенным Штатам использовать свой статус «растущей нефтяной и газовой супердержавы» для противостояния с такими странами, как Россия и Иран.

«От Помпео вообще последнее время идет очень много странных заявлений, абсолютно противоречивых и зачастую непонятных. Говоря о том, что нужно рекламировать такие американские ценности, как свободная торговля и демократия, в то же время Америка чуть ли не каждый месяц выставляет самые различные санкции и России и другим государствам, именно потому, что те свободно торгуют. Под этим подразумевается не дать свободно торговать и развиваться, например России, в тоже время занимать те рынки, которые России будет якобы освобождать в связи с санкциями. Все это звучит очень необоснованно, агрессивно и, на мой, взгляд, абсолютно не соответствует терминам свободная торговля и демократия», — в эфире НСН заявил Павел Гусев.

ТОП-2: Японию возмутили российские учения на Курилах

Токио заявил Москве протест из-за российских учений на южных Курилах, сочтя их неприемлемыми. В то же время в ведомстве подчеркнули, что Токио считает «проблему северных островов и ее решение важными, поэтому правительство продолжит <...> упорно вести переговоры с Россией».

«Сегодня Японии нужно не возражать по поводу островов или по поводу учений, которые проводит российская армия, а подумать, почему Россия не может возражать по поводу того, что существуют американские базы рядом с российской территорией, которые достаточно агрессивно себя ведут, проводят различные учения? Почему это происходит в Японии и считается нормальным? Мне кажется, что японскому правительству нужно скорее над этим подумать», — посоветовал в эфире НСН Павел Гусев.

ТОП-3: Суд арестовал мать девочки-маугли

Савёловский суд арестовал мать найденной в квартире в Москве пятилетней девочки. Ирина Гаращенко арестована на два месяца, до 10 мая. Она обвиняется в покушении на убийство девочки.

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«История сверхужасная, она всколыхнула общество, общественное мнение. Но самый главный вопрос, мне кажется, в другом. Ясно, что мать или больная или преступница, и что, скорее всего ее лишат материнства, но наказать эту мать — обычное дело, а вот понять, как общественные структуры и как государственные структуры проглядели эту ситуацию, вот, мне кажется, самое важное», — выразил уверенность в эфире