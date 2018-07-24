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Гусев поддержал переход Игнашевича на тренерский пост

24 Июля 2018 в 22:00
Гусев поддержал переход Игнашевича на тренерский пост
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФОТО: flickr.com // Фотобанк Sport24
Виктор Гусев: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Под руководством Черчесова российская команда впервые в своей истории вышла из группы на мундиале, а затем еще и добралась до четвертьфинала, где уступила только будущим финалистам хорватам — причем по пенальти.

Ну что же, выиграть, в итоге, будет сложно, потому, что конкуренты у Черчесова – Зидан и Дешам. Скорее всего, титул отдадут Дешаму, как-никак, он – тренер действующий чемпионов мира! Но, я думаю, что Черчесов заслужил если не это звание, то очень-очень высокую оценку. Мне кажется, правильно поступили думающие люди в ФИФА, что включили российского тренера в эту тройку. Желаю Станиславу успеха и дальнейшей отличной работы со сборной.

Топ-2: Вячеслав Колосков одобрил идею продажи пива на стадионах

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Виктор Гусев: Вице-президент Международной федерации футбола и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков одобрил идею продажи пива на стадионах. По его словам, это приносит хорошие деньги в бюджет и поможет сохранить для людей комфорт, какой был во время чемпионата мира по футболу.

Я совершенно согласен с Вячеславом Ивановичем, тем более, что пиво не является его любимым напитком (я это точно знаю). Поэтому он говорит не с субъективных позиций!

Топ-3: Игнашевич стал тренером

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Виктор Гусев: 39-летний Сергей Игнашевич, который после чемпионата мира по футболу-2018, объявил о завершении карьеры, стал тренером. Он будет работать с молодежной командой ЦСКА, цвета которого защищал много сезонов.

Очень здорово, когда такой человек начинает руководить молодежными командами. Понятно, что очень важны знания тактических, технических аспектов футбола, все это у Игнашевича есть. Но тот факт, что молодой игрок сразу попадает к человеку, который олицетворяет собой клуб, на которого с первого дня мальчишки будут смотреть с открытым ртом, не менее важно для детского футбола.

Топ-4: Физическое состояние Роналду соответствует готовности 20-летнего

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Виктор Гусев: Физическое состояние 33-летнего Криштиану Роналду соответствует готовности 20-летнего футболиста. О последнем медицинском обследовании полузащитника, перешедшего этим летом из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», рассказал итальянский журналист Маттео Бонетти.

Да, Криштиану, помимо того, что у него прекрасная генетика, следит за собой. А что касается возраста, к сожалению, некоторых наших футболистов уже в 30 лет записывают в ветераны (а кого-то - и в 28), но в той же Португалии или Англии это совсем не так. Конечно, Криштиану Роналду – это уникальный случай, отдельный, но я знаю английских футболистов, которые играли и до 35 и до 40 лет, при этом, никаких скидок им никто не делал, они играли важную роль в составе своих клубов. Ну а Криштиану Роналду, повторюсь, это – особый случай.



О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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