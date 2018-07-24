Гусев поддержал переход Игнашевича на тренерский пост

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Под руководством Черчесова российская команда впервые в своей истории вышла из группы на мундиале, а затем еще и добралась до четвертьфинала, где уступила только будущим финалистам хорватам — причем по пенальти.

Ну что же, выиграть, в итоге, будет сложно, потому, что конкуренты у Черчесова – Зидан и Дешам. Скорее всего, титул отдадут Дешаму, как-никак, он – тренер действующий чемпионов мира! Но, я думаю, что Черчесов заслужил если не это звание, то очень-очень высокую оценку. Мне кажется, правильно поступили думающие люди в ФИФА, что включили российского тренера в эту тройку. Желаю Станиславу успеха и дальнейшей отличной работы со сборной.

Топ-2: Вячеслав Колосков одобрил идею продажи пива на стадионах

Вице-президент Международной федерации футбола и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков одобрил идею продажи пива на стадионах. По его словам, это приносит хорошие деньги в бюджет и поможет сохранить для людей комфорт, какой был во время чемпионата мира по футболу.

Я совершенно согласен с Вячеславом Ивановичем, тем более, что пиво не является его любимым напитком (я это точно знаю). Поэтому он говорит не с субъективных позиций!

Топ-3: Игнашевич стал тренером

39-летний Сергей Игнашевич, который после чемпионата мира по футболу-2018, объявил о завершении карьеры, стал тренером. Он будет работать с молодежной командой ЦСКА, цвета которого защищал много сезонов.

Очень здорово, когда такой человек начинает руководить молодежными командами. Понятно, что очень важны знания тактических, технических аспектов футбола, все это у Игнашевича есть. Но тот факт, что молодой игрок сразу попадает к человеку, который олицетворяет собой клуб, на которого с первого дня мальчишки будут смотреть с открытым ртом, не менее важно для детского футбола.

Топ-4: Физическое состояние Роналду соответствует готовности 20-летнего

Физическое состояние 33-летнего Криштиану Роналду соответствует готовности 20-летнего футболиста. О последнем медицинском обследовании полузащитника, перешедшего этим летом из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», рассказал итальянский журналист Маттео Бонетти.

Да, Криштиану, помимо того, что у него прекрасная генетика, следит за собой. А что касается возраста, к сожалению, некоторых наших футболистов уже в 30 лет записывают в ветераны (а кого-то - и в 28), но в той же Португалии или Англии это совсем не так. Конечно, Криштиану Роналду – это уникальный случай, отдельный, но я знаю английских футболистов, которые играли и до 35 и до 40 лет, при этом, никаких скидок им никто не делал, они играли важную роль в составе своих клубов. Ну а Криштиану Роналду, повторюсь, это – особый случай.









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