Гусев поддержал переход Игнашевича на тренерский пост

Топ-1: Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Ну что же, выиграть, в итоге, будет сложно, потому, что конкуренты у Черчесова – Зидан и Дешам. Скорее всего, титул отдадут Дешаму, как-никак, он – тренер действующий чемпионов мира! Но, я думаю, что Черчесов заслужил если не это звание, то очень-очень высокую оценку. Мне кажется, правильно поступили думающие люди в ФИФА, что включили российского тренера в эту тройку. Желаю Станиславу успеха и дальнейшей отличной работы со сборной.
Топ-2: Вячеслав Колосков одобрил идею продажи пива на стадионах
Я совершенно согласен с Вячеславом Ивановичем, тем более, что пиво не является его любимым напитком (я это точно знаю). Поэтому он говорит не с субъективных позиций!
Топ-3: Игнашевич стал тренером
Очень здорово, когда такой человек начинает руководить молодежными командами. Понятно, что очень важны знания тактических, технических аспектов футбола, все это у Игнашевича есть. Но тот факт, что молодой игрок сразу попадает к человеку, который олицетворяет собой клуб, на которого с первого дня мальчишки будут смотреть с открытым ртом, не менее важно для детского футбола.
Топ-4: Физическое состояние Роналду соответствует готовности 20-летнего
Да, Криштиану, помимо того, что у него прекрасная генетика, следит за собой. А что касается возраста, к сожалению, некоторых наших футболистов уже в 30 лет записывают в ветераны (а кого-то - и в 28), но в той же Португалии или Англии это совсем не так. Конечно, Криштиану Роналду – это уникальный случай, отдельный, но я знаю английских футболистов, которые играли и до 35 и до 40 лет, при этом, никаких скидок им никто не делал, они играли важную роль в составе своих клубов. Ну а Криштиану Роналду, повторюсь, это – особый случай.
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