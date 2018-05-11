Гусев: Назначение Медведева - оплеуха общественному мнению

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок

Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. Дмитрий Медведев на этой неделе вновь был утверждён главой правительства.

Если судить по тому, сколько голосов было отдано за кандидатуру Владимира Путина, по его рейтингу, на сегодняшний день это реальный президент Российской Федерации. Что же касается назначения Дмитрия Медведева, у которого рейтинг достаточно низкий, мне кажется, что это была неожиданная (хотя, некоторые ее, все-таки, ожидали) оплеуха для общественного мнения. На мой взгляд, ожидания того, что у нас появится новый, сильный премьер-министр, которые были у многих, сейчас, к сожалению, мы утратили.

Топ-2: По данным СМИ крымский мост откроют 15 мая

Официальное открытие Крымского моста пройдет 15 мая или, в крайнем случае, днем позже. На торжественной церемонии будет присутствовать Владимир Путин - дата открытия выбрана исходя из его рабочего графика. Об этом на уходящей неделе сообщили российские СМИ со ссылкой на свои источники.

Что ж, это, пожалуй, будет финальная, завершающая точка всей крымской эпопеи. Эпопеи в хорошем смысле слова, потому, что я являюсь человеком, который с самого начала, всегда считал, что Крым российская территория. То, как был решен этот вопрос – уже история. Хочу сказать главное: открытие моста – это финальная точка. Крым будет соединен с остальной частью России большой дорогой, а это – широкая возможность для жителей других регионов страны ездить в Крым и для крымчан – ездить в другие регионы, можно здесь перевозить грузы. То есть, очень многое, в том числе и экономика, будет зависеть от этого моста. Думаю, что его открытие – это большое событие в жизни России.

Топ-3: В акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 10,5 тысяч человек

В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10,5 млн человек по всей России. В столице акция побила рекорд: по словам собеседника агентства, в шествии приняли участие более миллиона человек.

На мой взгляд, с уникальным явлением, которое мы получили несколько лет назад, начинают происходить печальные вещи. Мы начали гнаться за цифрами, дескать, чем больше, тем лучше. Нет, не это важно! Не в этом дело. Важно, с каким чувством выходят люди, с каким отношением к истории своей страны, к истории Великой Отечественной войны, а главное – к своим родственникам, которые одержали ту великую Победу.





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