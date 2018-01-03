Гусев: Наши спортсмены поедут на ОИ в Пхенчхан в Россией в сердце!

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных спортивных новостей 2017 года.

Топ-1: Отстранение России от ОИ в Пхенчхане





МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде в Пхенчхане за якобы систематическое нарушение антидопинговых правил. Спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе – с олимпийским флагом и под звуки олимпийского гимна.

Для меня очевидно, что мы заняли совершенно правильную позицию – не мешать спортсменам участвовать. Кто-то поедет и будет биться за себя. Олимпийские игры по Олимпийской Хартии – это соревнования отдельных спортсменов. Кто-то будет выступать с Россией в сердце. И мы будем за них болеть.

А потом, много лет спустя, где-то в статистике будет записано, что Иван Иванов – золотая медаль. Так вот, это будет в статистике России, и никто не вспомнит, что тогда это была не Россия, а «олимпийские участники из России». Ерунда! Это будет российская золотая медаль.

Топ-2: Жеребьевка команд к ЧМ-2018 в Кремле





В Кремле 1 декабря прошла жеребьевка финальной части Чемпионата мира 2018 года. Для меня это было знаковое событие, потому что свой первый репортаж я провел из Лас-Вегаса в декабре 1993 года с жеребьевки финального турнира ЧМ по футболу в США. А теперь я откомментировал з Кремля нашу жеребьевку. Жизнь удалась, друзья!





Топ-3: Победа московского «Спартака» в ЧР по футболу впервые с 2001 года





Московский «Спартак» за три тура до окончания российского первенства впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. Я аплодирую «Спартаку», не являясь болельщиком команды. Я болею совсем за другой клуб – московское «Динамо». И всю жизнь сражался за «Динамо», в том числе и со спартаковскими болельщиками.

Тем не менее, я признаю, что «Спартак» - самый популярный клуб в России и он заслужил наконец-то вернуть себе звание чемпиона. Молодцы спартаковцы!







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