Гусев: Математика может пригодиться даже гуманитариям

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Россияне считают математику самым полезным предметом школьной программы

Математика, русский язык и история, по мнению россиян, являются самыми полезными предметами из школьной программы, знание которых пригодится в будущем. А вот абсолютно бесполезными респонденты назвали религиоведение, музыку, рисование, ОБЖ и труд. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

«Начнем с того, что очень важно, как тот или иной предмет преподают. А потом, мне кажется, что нужно понемногу знать все дисциплины. Во всяком случае, изучать математику полезно даже гуманитариям. Сужу по себе: мне особо в жизни не пригодились ни химия, ни физика, но, все-таки, что-то эти занятия мне все равно дали. А что касается непопулярных предметов, друзья! Музыка, рисование! Я был бы очень доволен, если бы мне в школе эти предметы преподавали лучше. Я уж не говорю об ОБЖ. Этот предмет, как мне кажется, сейчас вообще должен быть главным»,- подчеркнул Виктор Гусев в эфире НСН.

Топ-2: Испания возглавила рейтинг здоровья наций

Испания возглавила рейтинг здоровья наций. Страна за два года поднялась с шестого на первое место. Агентство Bloomberg проанализировало данные по 169 государствам. В десятку вошли Италия, Исландия, Япония, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Россия оказалась на 95-м месте. Рейтинг включает показатели по ожидаемой продолжительности жизни, курению, ожирению, а также экологические факторы, в том числе доступ к чистой воде. Самыми нездоровыми странами названы государства африканского континента, расположенные к югу от Сахары, а также Гаити, Йемен и Афганистан.

«Очень интересный рейтинг! Конечно, доступ к чистой воде и экологическая обстановка очень важны. Но я бы при оценке здоровья нации учитывал еще и моральное, психологическое состояние людей, учитывал стабильность жизни, уверенность в завтрашнем дне. Все это, как мне кажется, очень сильно сказывается на здоровье»,- отметил Виктор Гусев в эфире НСН.

Топ-3: Джорджу Мартину предложили сыграть в финале «Игры престолов»

Джордж Мартин, по чьей книжной серии «Песнь льда и пламени» сейчас снимается уже восьмой сезон «Игры престолов», получил предложение сыграть самого себя в последних сериях финала. «Однако, писатель отказался, поскольку не хотел лететь в Северную Ирландию на съемки.

«Это единственный сериал, который я смотрю от и до. Сейчас мне открылась небольшая тайна «Игры престолов»: оказывается, съемки последнего сезона проходят в Северной Ирландии. Конечно, жалко, было бы интересно увидеть Джорджа Мартина в этом сериале. Ну, посмотрим. Может он еще передумает, а потом окажется, что 8 сезон – не финальный и за ним последует девятый. Короче, много загадок. Ждем»,- отметил Виктор Гусев в эфире НСН.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.