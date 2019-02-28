Гусев: Математика может пригодиться даже гуманитариям

Топ-1: Россияне считают математику самым полезным предметом школьной программы
«Начнем с того, что очень важно, как тот или иной предмет преподают. А потом, мне кажется, что нужно понемногу знать все дисциплины. Во всяком случае, изучать математику полезно даже гуманитариям. Сужу по себе: мне особо в жизни не пригодились ни химия, ни физика, но, все-таки, что-то эти занятия мне все равно дали. А что касается непопулярных предметов, друзья! Музыка, рисование! Я был бы очень доволен, если бы мне в школе эти предметы преподавали лучше. Я уж не говорю об ОБЖ. Этот предмет, как мне кажется, сейчас вообще должен быть главным»,- подчеркнул Виктор Гусев в эфире НСН.
Топ-2: Испания возглавила рейтинг здоровья наций
«Очень интересный рейтинг! Конечно, доступ к чистой воде и экологическая обстановка очень важны. Но я бы при оценке здоровья нации учитывал еще и моральное, психологическое состояние людей, учитывал стабильность жизни, уверенность в завтрашнем дне. Все это, как мне кажется, очень сильно сказывается на здоровье»,- отметил Виктор Гусев в эфире НСН.
Топ-3: Джорджу Мартину предложили сыграть в финале «Игры престолов»
«Это единственный сериал, который я смотрю от и до. Сейчас мне открылась небольшая тайна «Игры престолов»: оказывается, съемки последнего сезона проходят в Северной Ирландии. Конечно, жалко, было бы интересно увидеть Джорджа Мартина в этом сериале. Ну, посмотрим. Может он еще передумает, а потом окажется, что 8 сезон – не финальный и за ним последует девятый. Короче, много загадок. Ждем»,- отметил Виктор Гусев в эфире НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.