Гусев: Для чиновников нужно ввести желтые и красные карточки

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: За неуважительные высказывания о россиянах чиновников предлагают штрафовать

За неуважительные высказывания о россиянах чиновников предлагают штрафовать. Сегодня в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Если высказывание повторится или было действительно очень грубым, то тогда чиновников дисквалифицируют на три года.

Я бы штрафовал чиновников за неуважительные высказывания в адрес не только россиян (почему же только о нас?). Вообще, вся эта система напоминает мне футбол, та же самая предупредительная желтая карточка, потом красная, потом дисквалификация. С футболом у нас после чемпионата мира все налаживается, надеюсь, что и с чиновниками тоже наладится таким образом.

Топ-2: Третьяковская галерея установила новую охранную систему

Третьяковская галерея установила новую охранную систему, которая применяется российскими военными. На произведения искусства установят датчики, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение. Персоналу и охране выдадут специальные браслеты, а также пульты управления. Как только картина получит хоть какое-то движение, на них тут же поступит сигнал тревоги.

Я все детство провел рядом с Третьяковской галереей, жил буквально напротив, часто ходит в Третьяковку и со школьными экскурсиями и сам по себе, и, скажу откровенно, всегда считал, что такая система там всегда была. Я даже не мог представить, что Третьяковка, сокровищница, такой системы безопасности не имеет. Поэтому я рад этой новости, но, честно говоря, я считал, что все это уже давно было и должно было быть.

Топ-3: Россиянам могут запретить иметь талию шире 90 см

Роспотребнадзор рассмотрит возможность применения в России мировых практик борьбы с ожирением. Также будет изучен опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см, заявила глава ведомства Анна Попова.

Ну, я думаю, что ожирение и борьба с ним – это, все-таки, личное дело каждого. А что касается японского опыта, у японцев очень небольшая территория ( как считают сами японцы), поэтому там каждый сантиметр на счету!

Топ-4: Младенца, спасенного в Магнитогорске, выписали из больницы

Десятимесячного Ваню Фокина, которого спасатели нашли живым по завалами дома в Магнитогорске, выписали из больницы. Ваня Фокин был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Медики диагностировали обморожение и закрытая травма головы. В момент трагедии в городе стояли 30-градусные морозы.

Единственная по-настоящему важная новость дня! Но она стоит всех остальных новостей. Ване Фокину – здоровья! Я думаю, что у него будет долгая, счастливая жизнь.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.