Гусев: Для чиновников нужно ввести желтые и красные карточки

Топ-1: За неуважительные высказывания о россиянах чиновников предлагают штрафовать
Я бы штрафовал чиновников за неуважительные высказывания в адрес не только россиян (почему же только о нас?). Вообще, вся эта система напоминает мне футбол, та же самая предупредительная желтая карточка, потом красная, потом дисквалификация. С футболом у нас после чемпионата мира все налаживается, надеюсь, что и с чиновниками тоже наладится таким образом.
Топ-2: Третьяковская галерея установила новую охранную систему
Я все детство провел рядом с Третьяковской галереей, жил буквально напротив, часто ходит в Третьяковку и со школьными экскурсиями и сам по себе, и, скажу откровенно, всегда считал, что такая система там всегда была. Я даже не мог представить, что Третьяковка, сокровищница, такой системы безопасности не имеет. Поэтому я рад этой новости, но, честно говоря, я считал, что все это уже давно было и должно было быть.
Топ-3: Россиянам могут запретить иметь талию шире 90 см
Ну, я думаю, что ожирение и борьба с ним – это, все-таки, личное дело каждого. А что касается японского опыта, у японцев очень небольшая территория ( как считают сами японцы), поэтому там каждый сантиметр на счету!
Топ-4: Младенца, спасенного в Магнитогорске, выписали из больницы
Единственная по-настоящему важная новость дня! Но она стоит всех остальных новостей. Ване Фокину – здоровья! Я думаю, что у него будет долгая, счастливая жизнь.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.