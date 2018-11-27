Грымов: Теперь король Малайзии тоже замечен в связи с Россией



Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Россияне выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Большинство россиян считают, что алкогольные напитки должны продаваться лицам не моложе 21 года, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. За повышение возраста продажи алкоголя до 21 года высказались 78% респондентов.

Понимаете, это очень сложный разговор. Опять запретить то, запретить это. А почему никто не говорит о культуре пития? Я считаю, надо именно повышать культуру пития, а не просто ограничивать продажу алкоголя. Ведь свинья грязь найдет: если приспичит, будут разводить боярышник! Лучше говорить о том, как пить, зачем, рассказывать об истории алкоголя, а не просто «до 21 года – ни-ни». Так, мне кажется, мы можем прийти к повальному алкоголизму.

Топ-2: Эксперты рассказали, как жителям мегаполисов избежать стрессов

Эксперты рассказали, как жителям мегаполисов избежать стрессов. По их мнению, нужно чаще выбираться на природу, периодически бывать в одиночестве, заниматься спортом и грамотно чередовать отдых с работой.

Видимо, эти эксперты проводили кучу тестов, проверяли все на роботах и пришли к выводу, что для того, чтобы не было стресса, нужно чаще выбираться на природу. А что касается спорта – то конечно, как в нашем государстве не заниматься спортом! Как ни включишь какой канал, у нас все время кто-то где-то побеждает! Про культуру, правда, забыли, но со спортом у нас все хорошо. А что касается грамотного сочетания отдыха и работы, как тут быть, когда пенсионный возраст варварски повысили? А еще по телевизору рассказали, какие у нас бодрые пенсионеры, и что для людей после шестидесяти работы – просто навалом! Только дотяни. После сорока работу найти никто не может (я вижу по своим знакомым, как это трудно), а после шестидесяти – вперед. И тут оказывается, что нужно гармонично чередовать время работы и время отдыха.

Топ-3: «Мисс Москва 2015» вышла замуж за короля Малайзии

Россиянка Оксана Воеводина, которая в 2015 году получила титул «Мисс Москва», вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада Пятого.

Видите, какая прекрасная новость! Теперь король Малайзии Мухаммад Пятый замечен в коррупционной связи с Россией. А то у нас получилось, что, вроде как, мы Трампа выбрали, а он нам все больше и больше санкций подписывает. А тут точно скажут: «Все, жена русская, значит русские везде!».





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.