Грымов: Теперь король Малайзии тоже замечен в связи с Россией

Топ-1: Россияне выступили за повышение возраста продажи алкоголя
Понимаете, это очень сложный разговор. Опять запретить то, запретить это. А почему никто не говорит о культуре пития? Я считаю, надо именно повышать культуру пития, а не просто ограничивать продажу алкоголя. Ведь свинья грязь найдет: если приспичит, будут разводить боярышник! Лучше говорить о том, как пить, зачем, рассказывать об истории алкоголя, а не просто «до 21 года – ни-ни». Так, мне кажется, мы можем прийти к повальному алкоголизму.
Топ-2: Эксперты рассказали, как жителям мегаполисов избежать стрессов
Видимо, эти эксперты проводили кучу тестов, проверяли все на роботах и пришли к выводу, что для того, чтобы не было стресса, нужно чаще выбираться на природу. А что касается спорта – то конечно, как в нашем государстве не заниматься спортом! Как ни включишь какой канал, у нас все время кто-то где-то побеждает! Про культуру, правда, забыли, но со спортом у нас все хорошо. А что касается грамотного сочетания отдыха и работы, как тут быть, когда пенсионный возраст варварски повысили? А еще по телевизору рассказали, какие у нас бодрые пенсионеры, и что для людей после шестидесяти работы – просто навалом! Только дотяни. После сорока работу найти никто не может (я вижу по своим знакомым, как это трудно), а после шестидесяти – вперед. И тут оказывается, что нужно гармонично чередовать время работы и время отдыха.
Топ-3: «Мисс Москва 2015» вышла замуж за короля Малайзии
Видите, какая прекрасная новость! Теперь король Малайзии Мухаммад Пятый замечен в коррупционной связи с Россией. А то у нас получилось, что, вроде как, мы Трампа выбрали, а он нам все больше и больше санкций подписывает. А тут точно скажут: «Все, жена русская, значит русские везде!».
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.