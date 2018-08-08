Грымов: Нужно говорить о том, чем мы недовольны!

Топ-1: Экономические ожидания россиян ухудшились
Думаю, любой человек может заглянуть в свой кошелек и составить свое мнение на этот счет. Все понимают, что наши финансовые возможности несколько сузились, о чем нас и предупреждает «Левада-Центр». Но, при этом, по центральным каналам мы видим радостных пенсионеров, которые говорят, что все замечательно, что в 65 лет они только жизнь увидели. Похоже на контраст холодного и горячего душа! Каждый день нам говорят в официальных СМИ «Да все хорошо, ребят!», но, при этом, мы смотрим на себя, на своих друзей … Я считаю, что на эти темы нужно высказываться, например, в тех же соцсетях, писать, что мы чем-то недовольны. Если все мы будем молчать, все закончится печально.
Топ-2: В Госдуме предложили школам отказаться от домашних заданий
Знаете, я 12 лет занимался педагогической деятельностью (и, кстати, не побоюсь упомянуть о том, что у меня есть награда президента за вклад в российское образование, которой я горжусь). Так вот, я вам скажу такую вещь: можно как угодно и сколько угодно рассказывать любой материал учащимся, но без домашнего задания занятия будут бесполезны. А тут - такая глупость! Предложение отменить домашние задания! Стыдно и бесперспективно для общества!
Топ-3: Британские ученые определили безопасную для человека дозу алкоголя
То есть, ученые бухали-бухали и определили… Видимо, это были сложные испытания. Я, кстати, поддерживаю этих исследователей, и тоже люблю выпить и греха в этом не вижу. Только давайте не будем превращаться в свиней. А что касается всяких цифр … 14, 18, 36 … все это очень индивидуально. Должна быть культура пития, и ключевое слово в этом выражении – культура!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.