Грымов: Нужно говорить о том, чем мы недовольны!



Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Экономические ожидания россиян ухудшились

Экономические ожидания россиян ухудшились. Об этом говорят данные опроса, проведенного «Левада-Центром». По информации социологов, около трети россиян ожидают, что ближайший год станет неудачным для экономики страны, а каждый четвертый респондент опасается ухудшений материального положения своей семьи.

Думаю, любой человек может заглянуть в свой кошелек и составить свое мнение на этот счет. Все понимают, что наши финансовые возможности несколько сузились, о чем нас и предупреждает «Левада-Центр». Но, при этом, по центральным каналам мы видим радостных пенсионеров, которые говорят, что все замечательно, что в 65 лет они только жизнь увидели. Похоже на контраст холодного и горячего душа! Каждый день нам говорят в официальных СМИ «Да все хорошо, ребят!», но, при этом, мы смотрим на себя, на своих друзей … Я считаю, что на эти темы нужно высказываться, например, в тех же соцсетях, писать, что мы чем-то недовольны. Если все мы будем молчать, все закончится печально.

Топ-2: В Госдуме предложили школам отказаться от домашних заданий

В Госдуме предложили школам отказаться от домашних заданий. Взамен депутаты предлагают детям проводить больше времени на свежем воздухе.

Знаете, я 12 лет занимался педагогической деятельностью (и, кстати, не побоюсь упомянуть о том, что у меня есть награда президента за вклад в российское образование, которой я горжусь). Так вот, я вам скажу такую вещь: можно как угодно и сколько угодно рассказывать любой материал учащимся, но без домашнего задания занятия будут бесполезны. А тут - такая глупость! Предложение отменить домашние задания! Стыдно и бесперспективно для общества!

Топ-3: Британские ученые определили безопасную для человека дозу алкоголя

Безопасную для здоровья человека дозу алкоголя определили ученые в Великобритании. В неделю можно употреблять 14 так называемых «дринков», что составляет около 14 стопок водки или другого крепкого алкоголя, или шесть кружек пива или столько же бокалов вина, считают исследователи.

То есть, ученые бухали-бухали и определили… Видимо, это были сложные испытания. Я, кстати, поддерживаю этих исследователей, и тоже люблю выпить и греха в этом не вижу. Только давайте не будем превращаться в свиней. А что касается всяких цифр … 14, 18, 36 … все это очень индивидуально. Должна быть культура пития, и ключевое слово в этом выражении – культура!









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.