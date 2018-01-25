Грымов: Излишняя жестокость никогда не красит власть

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: 80 лет со дня рождения Высоцкому

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. По всей стране проходит целый марафон мероприятий, посвященных легендарному актеру и музыканту.

А я также поздравляю Театр на Таганке, который тоже к этому всегда присоединяется, потому что это большая часть жизни Владимира Высоцкого. Я помню эти трагические дни, когда он умер. Со всей России приезжали люди, стояли, чтобы попрощаться. Это очень важный для меня человек. У меня есть практически все его пластинки. Если вот так просто походя послушать его песни – это одно, а если действительно поставить музыку, вдуматься, вы можете даже заплакать.

Топ-2: Софью Апфельбаум оставили под домашним арестом

Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящей инстанции о домашнем аресте до 19 апреля директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум.

Она проходит по делу Серебренникова. Она раньше работала в Министерстве культуры, и она выдавала эти гранты. И теперь, Софью Апфельбаум, обвиняют в том, что она в этом сговоре. Вообще, на самом деле, это бред. Она – прекрасный, грамотный, интеллигентный, профессиональный, спокойный человек. Между прочим, работая в Министерстве культуры, она потом оттуда ушла и возглавила театр. Почему? Потому что она была всегда очень принципиальна. Так вот сейчас ее судят. Хорошо, давайте разберемся. Но почему человек сидит под домашним арестом, а не может работать в театре? Взять подписку о не выезде, все, что угодно. Но опять арест. Излишняя жестокость никогда не красит власть.

Топ-3: Вышла почтовая марка в честь Народного артиста СССР Зельдина

22 января в оборот вышла почтовая марка, посвященная актеру, Народному артисту СССР Владимиру Зельдину.

Конечно, это большое событие. Это уникальный абсолютно актер. И я горд тем, что уковожу театром «Модерн», где играл Зельдин. Я, к сожалению, не застал такое счастье для театра и для зрителя. Мы в честь него даже назвали зал. Мне кажется, это правильно, что вышла марка. Это уважение большому человеку и большому актеру.

Топ-4: Минкульт отозвал прокатное удостоверение «Смерти Сталина»

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», премьера которой была запланирована на 25 января.

Сегодня отменили этой комедии прокатное удостоверение. Обратите внимание - до этого разрешили. Смотрите, что произошло. Когда дали прокатное удостоверение, прокатная компания, то есть частный бизнес, потратили деньги на копии, на полиграфию, на ролики, на озвучивание, чтобы потом эти деньги вернуть. Отозвали разрешение на показ - кто оплатит? Я считаю, что чиновники, которые один подписал прокатное удостоверение, а другой отозвал, давайте скинемся, господа. Это называется личная ответственность.





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