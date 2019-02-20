Грымов: Чиновники и культура не монтируются

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент заявил, что в этом году люди в России должны почувствовать перемены к лучшему.

То есть, мы все должны почувствовать перемены к лучшему. Оптимизма много. Ждем. Может быть, работать начнем? И тогда начнутся перемены.

Топ-2: У 63% россиян имеется беспокойство из-за наступления старости

У 63% россиян имеется беспокойство из-за наступления старости. Больше лишь Бразилии (72%) и Китае (71%). Таковы данные социологического исследования, проведенного в 30 странах мира. Главной отрицательной чертой старости в России назвали возможные финансовые проблемы.

У 63%? А где остальные? Им пофигу? У них нет головы? Или они думают, что до старости не доживут? Беспокойство – это не значит страх. Мы думаем, что мы будем делать. Кстати, и государству неплохо бы почаще интересоваться тем, как мы будем жить в старости, что мы будем делать, когда работать уже не сможем. 63% беспокоятся. Ну я – в их числе. Нас так мало? Я-то думал, что нас – 99%.

Топ-3: Минкульт хочет выбрать организацию, представляющую российское кино за рубежом

Министр культуры Владимир Мединский поручил проработать инициативу по выбору организации, которая бы представляла российское кино за рубежом. Как сообщили в ведомстве, такое решение было принято по итогам встречи министра культуры с лидерами отечественного кинопроизводства.

Значит, эта организация будет занята продвижением только тех картин, которые заказало государство, и, тем самым обкрадывать потенциального иностранного зрителя. Кино, конечно, практически исчезло. Хорошо, что остался театр. Например, мы, театр «Модерн», ездим на гастроли без всяких специальных организаций. Нас приглашают компании, которые уверены, что продадут билеты на те или иные спектакли. Вообще, на самом деле, давно понять, что такие понятия, как чиновник и культура, не монтируются! Культура развивается вне зависимости от желания чиновников. Это- как воздух. Воздухом нельзя управлять. Можно сделать воздух чище? Наверное. Можно его, по крайней мере, не загрязнять. Нельзя, чтобы чиновники загрязняли «воздух».

Топ-4: Кошка Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния

Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью.

Мне совершенно не интересна кошка Лагерфельда. Думаю, что и вам – тоже. Более того, думаю, что вам не интересны и его деньги. Лично мне интересен сам Лагерфельд. Уникальный человек, таких было – пересчитать по пальцам. Ив Сен-Лоран, Диор, Шанель. Это люди, которые не просто шили трусы и вязали носки, они меняли мировоззрение! Мир менялся, это было сродни революции. Такие люди уходят. Поэтому какая там кошка? Забыли! Лагерфельда нет, вот в чем драма! Кто сейчас может сравниться с ним? Никто! Все превратилось в ширпотреб.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.