Гребенкина: Все - бегом на улицу, пока лето не закончилось!

Топ-1: Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы
Дорогие товарищи! Хватит есть! Прекратите толстеть, в конце концов! Что же вы! Давайте вести здоровый образ жизни: поменьше сладкого и мучного, побольше двигаться! Гуляйте! Все срочно – на улицу, пока лето еще не закончилось! На пробежки, или просто на прогулки, как хотите! Надо худеть. Что же вы творите-то – 2 млн человек с диагнозом «ожирение»! И, насколько я понимаю из этой новости, это – не предел! Лишний вес – это просто очень вредно для вашего здоровья! Помните об этом и вперед, на прогулку!
Топ-2: Крушельницкий готов признать употребление допинга
Я надеюсь, все вы помните очень красивую пару наших керлингистов. К сожалению, доказательств невиновности нет, поэтому это решение может быть правильным. Так мы сможем успеть выступить на следующей Олимпиаде, и показать всем, на что мы способны. Когда все это случилось, мне лично было жалко, что ребята потеряли эту медаль, тем более, что я не понимаю, какой допинг может быть в керлинге. Так что, ребятам – удачи, и пусть выигрывают уже в 2022 году!
Топ-3: Физическое состояние Роналду соответствует готовности 20-летнего футболиста
Выглядит Роналду на 20, но, видимо, не только выглядит, но и чувствует себя соответственно. Конечно, такие атлеты очень ценятся: состояние здоровья в 20 лет – это то, что нужно для спорта, а 33 – это большой опыт, который важен не только в футболе. Словом, что касается Роналду – я не удивлена! Желаю всем футболистам (в том числе и нашим, российским) и в 33 и в 43 иметь уровень подготовки хотя бы как у 25-летних.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.