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Гребенкина: Все - бегом на улицу, пока лето не закончилось!

24 Июля 2018 в 20:00
Гребенкина: Все - бегом на улицу, пока лето не закончилось!
Фигуристка Анастасия Гребенкина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы

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Анастасия Гребенкина: Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы. В 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны. Самый большой показатель в Алтайском крае — 5,4%. Реальное количество страдающих от избыточного веса еще выше, признало ведомство.

Дорогие товарищи! Хватит есть! Прекратите толстеть, в конце концов! Что же вы! Давайте вести здоровый образ жизни: поменьше сладкого и мучного, побольше двигаться! Гуляйте! Все срочно – на улицу, пока лето еще не закончилось! На пробежки, или просто на прогулки, как хотите! Надо худеть. Что же вы творите-то – 2 млн человек с диагнозом «ожирение»! И, насколько я понимаю из этой новости, это – не предел! Лишний вес – это просто очень вредно для вашего здоровья! Помните об этом и вперед, на прогулку!


Топ-2: Крушельницкий готов признать употребление допинга

Керлингист Александр Крушельницкий ФОТО :Чемпионат
Анастасия Гребенкина: Александр Крушельницкий готов признать употребление допинга и пропустить два года. Об этом сообщил глава ФКР Дмитрий Свищёв. В рамках возможной сделки подозреваемый в употреблении допинга Александр Крушельницкий пропустит два года. На такой шаг в России собираются решиться из-за отсутствия доказательств невиновности спортсмена и чтобы успеть подготовиться к Олимпиаде-2022.

Я надеюсь, все вы помните очень красивую пару наших керлингистов. К сожалению, доказательств невиновности нет, поэтому это решение может быть правильным. Так мы сможем успеть выступить на следующей Олимпиаде, и показать всем, на что мы способны. Когда все это случилось, мне лично было жалко, что ребята потеряли эту медаль, тем более, что я не понимаю, какой допинг может быть в керлинге. Так что, ребятам – удачи, и пусть выигрывают уже в 2022 году!

Топ-3: Физическое состояние Роналду соответствует готовности 20-летнего футболиста

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Анастасия Гребенкина: Физическое состояние 33-летнего Криштиану Роналду соответствует готовности 20-летнего футболиста. О последнем медицинском обследовании полузащитника, перешедшего этим летом из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», рассказал итальянский журналист Маттео Бонетти.

Выглядит Роналду на 20, но, видимо, не только выглядит, но и чувствует себя соответственно. Конечно, такие атлеты очень ценятся: состояние здоровья в 20 лет – это то, что нужно для спорта, а 33 – это большой опыт, который важен не только в футболе. Словом, что касается Роналду – я не удивлена! Желаю всем футболистам (в том числе и нашим, российским) и в 33 и в 43 иметь уровень подготовки хотя бы как у 25-летних.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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