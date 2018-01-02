Гребенкина: Нашим спортсменам перед ОИ будет очень трудно!

Фигуристка Анастасия Гребенкина специально для НСН подготовила топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Отстранение России от ОИ в Пхенчхане

Для меня, как для спортсменки, конечно, самое важное событие этого года в том, то МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Корее за якобы систематическое нарушение антидопинговых правил. Спортсмены смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Это, конечно же, беспрецедентный случай. Я очень переживаю за ребят, потому что некоторые вообще лишились шансов выступить на ОИ, а на тех, кто получил этот шанс, будет оказано огромное давление и пресс и со стороны болельщиков других стран, и со стороны спортсменов, тренеров, судей. Я не представляю, что они сейчас должны вытерпеть, чтобы доказать свое лидерство. Я желаю нашим ребятам удачи, чтобы дух, сила и желание победить преодолели все остальное.

Топ-2: Российская участница победила на детском «Евровидении»





Я не отдала бы своего ребенка, честно вам скажу, на конкурс любых талантов, будь то песни, пляски или фигурное катание. Это большой стресс и большая травма для ребенка. Хочется попросить родителей: готовьте своих детей, делайте их стрессоустойчивыми. Конкурсы - это нужно и важно, но еще важнее просто помочь им пройти испытание проигрышем, помогите им не опускать руки, а идти дальше. Это очень важно! Старайтесь сделать максимально комфортным условия их пребывания на таких конкурсах любого формата. И просто любите их – это самое главное!





Топ-3: Рекордный взлет биткоина





Весь год биткоин бил рекорды стоимости. Вот и мой супруг недавно заявил: «Настя, ну почему мы не купили хотя бы один биткоин за пять тысяч рублей! Сейчас он стоит двадцатку тысяч долларов!» Да, жаль, что мы не купили тогда хотя бы один биткоин, могли бы обогатиться. Ну, что делать. Я надеюсь, что кто-то из вас это сделал.

А мы с теми людьми, кто этого не сделал, продолжим также сидеть или запасаться сгущенкой, тушенкой, гречкой и надеяться, что они вырастут в цене.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.