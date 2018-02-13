Гребенкина: Наконец-то на допинге начали ловить не только россиян!

Фигуристка Анастасия Гребенкина специально для НСН подготовила топ главных, на еее взгляд, новостей.

Топ-1: В копилке России появилась первая олимпийская медаль по керлингу

Российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории. Бронзу завоевала команда супругов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Конечно же, я безумно болела за ребят. Они – невероятно красивая пара. Впрочем, мы, все-таки, говорим не о конкурсе красоты, а о соревнованиях. Поэтому не могу не отметить их профессионализм и то, что они попали в тройку призеров. Это действительно заслуженная медаль. Как они боролись в полуфинале с командой из Швейцарии! Я очень переживала! То, что они не попали в финал, конечно, досадно, но эта бронза – действительно первая в истории медаль в керлинге. Это, кстати, на самом деле, очень интересная игра. Всем, кто ей еще не заинтересовался, ознакомиться: посмотрите, познакомьтесь с правилами, и я уверена, что этот вид спорта захватит вас также, как захватил меня. А ребят я еще раз поздравляю от всей души.

Топ-2: Японский олимпиец попался на допинге

Спортивный арбитражный суд отстранил от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане японского конькобежца Кеи Сайто. В его допинг-пробе обнаружили запрещённый мочегонный препарат.

Ну вот, наконец-то, добрались еще до кого-то кроме российских атлетов, точнее - атлетов из России. Японец, насколько я знаю, «скоропостижно» уехал с Олимпиады, чтобы не запятнать честь своей команды. Ну посмотрим, какие еще скандалы будут на этих Играх. Их может быть множество, а может Южная Корея сумеет провести чистую Олимпиаду. Хотя, кто знает, что будет через 4 года.

Топ-3: В Южной Корее прошли лыжные соревнования среди роботов

В Южной Корее прошли первые в мире лыжные соревнования среди роботов. Они соревновались в точности и скорости спуска с препятствиями прямо как люди.

Меня уже давно страшит даже мысль о том, что скоро нас заменят роботы, и что нужно будет человеку – вообще непонятно. Я понимаю, что Южная Корея – это очень высокотехнологичная страна, что ее жители хотели показать, чего сумели добиться. Но, тем не менее, на склонах, трассах, на льду мне хотелось бы видеть людей и испытывать настоящие эмоции, потому, что роботы эти эмоции передать ну никак не смогут.

Топ-4: Доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась за 25 лет

Доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась за последние четверть века и достигла 52 процентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Очень радует, конечно, что доля ярых противников измен в нашей стране возросла, что люди понимают, что измена – это плохо. Поэтому давайте еще удвоим процент ярых противников супружеских измен и будем и дальше придерживаться этой линии.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.