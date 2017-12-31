Нигматуллин: Друзья, готовимся болеть за Россию!

Футболист, а ныне ди-джей Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Отстранение России от ОИ-2018





МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде в Пхенчхане за якобы систематическое употребление допинга. Спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе с Олимпийским флагом и под звуки Олимпийского гимна.

С одной стороны, очень обидно, что с нашей страной поступили именно таким образом. С другой стороны, отрадно, что наши спортсмены все же поедут на Олимпийские игры и у них будет возможность доказать свою силу, мастерство и доказать, что они могут быть сильнейшими в мире и побеждать без какого-либо допинга. Друзья, готовимся болеть за Россию! Флаг мы поднимем на трибунах, а гимн – споем!

Топ-2: «Putin Team» Александра Овечкина





Александр Овечкин создал общественное движение под названием «Команда Путина». Это прекрасное начинание – поддержать нашего президента. Я его тоже очень уважаю и не исключаю, что тоже рано или поздно вступлю в эту команду.

Топ-3: Российские хакеры помогли Каталонии провести референдум

Каталония провела референдум о независимости, в результате которого большинство участников голосования высказались за независимость региона. В Испании заявили, что российские хакеры помогли Каталонии с плебисцитом.

Складывается ощущение, что ни одно значимое событие в мире не происходит без участия нашей страны. С одной стороны, это здорово, что нас уважают, боятся и всегда про нас помнят. С другой, все это вызывает большую улыбку. Каталонии я бы лично порекомендовал оставаться в составе замечательной страны.

Топ-4: Снижения ставки по ипотеке у Деда Мороза просят чаще всего





Дед Мороз рассказал, о чем его чаще всего просят россияне. В числе наиболее популярных просьб оказалось снижение ставки по ипотеке. Эта новость говорит о том, что Дед Мороз существует. Но, судя по тому, то ставка не снижается, большое количество россиян вело себя не очень хорошо в этом году. Ведь мы знаем из детства, что Дед Мороз выполняет просьбы только тех детей, которые хорошо себя вели.



О проекте:



«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.