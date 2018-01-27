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Гордон: Если вы не поженились за год - уходите!

27 Января 2018 в 13:00
Гордон: Если вы не поженились за год - уходите!
Правозащитница и журналист Екатерина Гордон специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Гражданский брак могут приравнять к официальному

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
Екатерина Гордон: В России хотят приравнять официальные и гражданские браки. В законопроекте, представленном на рассмотрение в Госдуму, вводится понятие «фактические брачные отношения».

Я, как человек, который 5 лет занимается семейным правом и знает реальность судебной системы, полагаю, что эта инициатива ни к чему не приведет. Нужно понимать, как эти фактические брачные отношения будут фиксироваться. У нас нет таких служб, нет такого исполнительного производства, которое может это просто хотя бы мониторить. Если, как завещала Роза Сябитова, вас не взяли в официальный брак в течении года – уходите! И не ждите никаких законопроектов и инициатив, которые представлены на рассмотрение в Госдуму.

Топ-2: На выборы пригласили 150 иностранных наблюдателей

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Екатерина Гордон: Приглашение приехать в Россию в качестве наблюдателей на президентские выборы получили 150 иностранных депутатов.

Я хочу порекомендовать одно – чтобы кроме этих выборов, они пронаблюдали также и за тем, что есть огромная Россия и народ, который хочет бороться за свои конституционные права. Я собираюсь помогать им в этом всячески, и поэтому с сегодняшнего дня будет существовать «Конституционно-демократическая партия России».

Топ-3: Россияне назвали кумиров ХХ века

Гагарин
Екатерина Гордон: Россияне назвали главных кумиров XX века. В рейтинге, составленном на основе опроса ВЦИОМ, первое место занял Юрий Гагарин, второе – Владимир Высоцкий, третье – Георгий Жуков.

Я хочу сказать вам, уважаемые россияне, среди вас есть достаточно героев настоящего. Для того, чтобы мы в ближайшее время услышали их имена, я, Екатерина Гордон, хочу призвать каждого из вас верить в свои силы и верить в то, что герои – среди нас.

Топ-4: В Украине проверят телеканал из-за Д’Артаньяна

Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский
Екатерина Гордон: Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания решил проверить телеканал «Интер» из-за показов фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи».

О Боже. Судя по всему, Национальному совету Украины по вопросам радио и телевещания нечего делать. Пусть проверяют.


О проекте: 

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

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