Глуховский: Освободитесь от всех тревог - лучшее новогоднее пожелание!

Писатель Дмитрий Глуховский специально для НСН подготовил топ главных новостей.

Топ-1: Названы самые популярные у россиян статьи «Википедии»

«Википедия» назвала самые интересные для россиян статьи в 2017 году. Первая тройка состоит из материалов «Россия», «Путин» и «Биткоин». В первой десятке место нашлось и американскому лидеру.

Мне кажется, очень симптоматичная раскладка. «Биткоин» – это потому что халява. «Путин» – это потому что «так, так, а кто еще раз этот человек?». А Россия – это «к черту подробности! Какая страна? Куда я попал?». Так что, все объяснимо.





Топ-2: Россиянам посоветовали меньше делиться данными в соцсетях



Россиянам посоветовали оставлять поменьше личной информации в соцсетях. Министерство связи и массовых коммуникаций России разработало рекомендации с целью повышения медиаграмотности граждан страны.

Тут сразу видно, что плохо было согласовано это заявление с Федеральной Службой Безопасности, которая, напротив, посоветовала бы россиянам оставлять побольше личных данных в социальных сетях. Зачем платить стукачам, когда люди рассказывают все о себе сами? Молодцы.

Топ-3: Лингвисты выяснили родной язык Йоды

Английские лингвисты проанализировали речь магистра Йоды из «Звездных войн», и пришли к выводу, что его родной язык — это наречие коренных жителей Гавайских островов.

Понятно. Ничего в этой новости меня не удивляет. Как и то, что половина «Звездных войн» снималась в Калифорнии. Там же снималась половина (и половина в Неваде) «Безумного Макса». Вообще, американские продюсеры не любят два раза вставать с дивана. Поэтому что может быть более инопланетное, чем Калифорния? Только Гавайи.

Топ-4: Женщины смогут работать по мужским профессиям

Минтруд позволит женщинам работать по мужским специальностям. Пока представительницам слабого пола не положено быть плотником или водолазом, а также управлять электропоездом.

Досадная дискриминация. Хорошо, что давно уже вы, представительницы прекрасного пола, могли работать рельсоукладчицами и обходчицами путей железнодорожных.

Топ-5: Люди с избыточным весом счастливее других

Ученые Бристольского университета выяснили, что люди с избыточным весом в большей степени склонны считать себя счастливыми, чем люди, не имеющие такой проблемы.

Дело в том, что люди, не имеющие такой проблемы, прикладывают огромные усилия к тому, чтобы не иметь такой проблемы. Во всем себе отказывают: в шоколадках, в алкоголе, в бургерах. А люди, которые перестали себе во всем отказывать, просто уже забили на все, поставили на себе крест и теперь не парятся. Желаю вам, чтобы наступающий год был для вас свободен от всяческих тревог, и вы могли полностью оказаться, наконец, довольны собой и перестали париться.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.