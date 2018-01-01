Глуховский: Как выглядит женская грудь мы узнали из «Playboy»

Писатель Дмитрий Глуховский специально для НСН специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Милонов предложил прекратить финансирование фильмов и спектаклей

Первая публично озвученная здравая мысль Виталия Милонова. Это показывает, что человек не безнадежен. Надо немедленно прекратить государственное финансирование фильмов и спектаклей, потому что эта кормушка была предназначена для того, чтобы никакой свободной конкурентной среды здесь не было. В итоге получают пособие фильмы преимущественно коммерчески и идеологически провальные, зато снятые и поставленные людьми в достаточной степени беспринципными и готовыми симулировать патриотический оргазм. Если не будет госфинансирования фильмов и спектаклей, то у нас будет гораздо более здоровая, хотя и тощая культура.

Топ-2: Исключение Харви Вайнштейна из Гильдии режиссеров США





Событие, безусловно, печальное. Все мы помним, как практически актриса, выходя на сцену за Оскаром, благодарила Харви Вайнштейна за все, что он для нее сделал. И вот вдруг выяснилось, что все это было по принуждению, не добровольно, а Вайнштейн не только свинья, но еще и насильник! Все это, как мне кажется, сейчас перетрясет киноиндустрию. Скорее всего, там наступит новая Викторианская эпоха и, наконец, за счет этого, а не за счет усилий Министерства культуры, американское кино утратит привлекательность и драйв, превратится в занудный монашеский бубнеж. Так им и надо! 2018 год будет годом российского кино.

Топ-3: Задержание и арест Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. В настоящее время режиссер находится под домашним арестом. Интересна эта новость, прежде всего, тем, что балет «Нуриев», который вышел в Большом театре, посетили чуть ли не все представители нашего истеблишмента, в том числе чиновники.

Топ-4: Умер основатель и шеф-редактор журнала «Playboy» Хью Хефнер





Это большая утрата для человечества. Он многому нас научил, показал, как выглядит женская грудь. При этом он был чужд культуры и интеллектуальных статей. «Playboy» - это была выигрышная комбинация. Жалко, что пришло порно и все убило. В ближайшее время поеду, положу цветочки на могилу Хью.

О проекте :

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.