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Глуховский: Как выглядит женская грудь мы узнали из «Playboy»

1 Января 2018 в 21:30
Глуховский: Как выглядит женская грудь мы узнали из «Playboy»

Писатель Дмитрий Глуховский специально для НСН специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Милонов предложил прекратить финансирование фильмов и спектаклей

Виталий Милонов

Первая публично озвученная здравая мысль Виталия Милонова. Это показывает, что человек не безнадежен. Надо немедленно прекратить государственное финансирование фильмов и спектаклей, потому что эта кормушка была предназначена для того, чтобы никакой свободной конкурентной среды здесь не было. В итоге получают пособие фильмы преимущественно коммерчески и идеологически провальные, зато снятые и поставленные людьми в достаточной степени беспринципными и готовыми симулировать патриотический оргазм. Если не будет госфинансирования фильмов и спектаклей, то у нас будет гораздо более здоровая, хотя и тощая культура.

Топ-2: Исключение Харви Вайнштейна из Гильдии режиссеров США

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Событие, безусловно, печальное. Все мы помним, как практически актриса, выходя на сцену за Оскаром, благодарила Харви Вайнштейна за все, что он для нее сделал. И вот вдруг выяснилось, что все это было по принуждению, не добровольно, а Вайнштейн не только свинья, но еще и насильник! Все это, как мне кажется, сейчас перетрясет киноиндустрию. Скорее всего, там наступит новая Викторианская эпоха и, наконец, за счет этого, а не за счет усилий Министерства культуры, американское кино утратит привлекательность и драйв, превратится в занудный монашеский бубнеж. Так им и надо! 2018 год будет годом российского кино.

Топ-3: Задержание и арест Кирилла Серебренникова

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников

Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. В настоящее время режиссер находится под домашним арестом. Интересна эта новость, прежде всего, тем, что балет «Нуриев», который вышел в Большом театре, посетили чуть ли не все представители нашего истеблишмента, в том числе чиновники.

Топ-4: Умер основатель и шеф-редактор журнала «Playboy» Хью Хефнер

РИА Новости

Это большая утрата для человечества. Он многому нас научил, показал, как выглядит женская грудь. При этом он был чужд культуры и интеллектуальных статей. «Playboy» - это была выигрышная комбинация. Жалко, что пришло порно и все убило. В ближайшее время поеду, положу цветочки на могилу Хью.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

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