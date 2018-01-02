Главред «Чемпионата»: Я оптимист и верю в нашу футбольную сборную!

Главный редактор «Чемпионат.com» Самвел Авакян специально для НСН подготовил топ главных спортивных новостей 2017 года.

Топ-1: Отстранение России от участия в ОИ-2018

МОК отстранил Россию от участия в зимних Играх в Пхенчхане за якобы систематическое нарушение антидопинговых правил. Однако российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе – под олимпийским флагом и под звуки олимпийского гимна.

Я бы сказал, что это некий компромисс, потому что рассматривалось полное отстранение олимпийцев из России от участия на Олимпиаде. Сейчас тоже пока непонятно, по какому принципу будут отбираться спортсмены.

Хотим пожелать той маленькой, но очень гордой команде, если не победы, то яркого выступления.

Топ-2: Жеребьевка к ЧМ-2018 в Кремле





В Кремле 1 декабря прошла жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу 2018 года. После нее уже обрисовались контуры чемпионата мира, потому что появилось понимание, какие команды участвуют в этом турнире и, самое главное, они были распределены по группам. Россия попала в один квартет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Предварительная задача для нашей команды – выйти в следующий этап, - вполне реальна. Я оптимист и верю в нашу футбольную сборную.





Топ-3: Криштиану Роналду стал лучшим игроком года

Это, наверное, закономерно. В последние годы между Криштиану и Лионелем Месси идет негласная война за звание лучшего игрока. И тут рассматриваются не только собственные успехи, но и командные. В этом году команда Роналду впервые в истории «Реала» выиграла сразу пять трофеев – Чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок Европы, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат мира.





Топ-4: Московский «Спартак» впервые за 16 лет выиграл Чемпионат России





Московский «Спартак» за три тура до окончания первенства впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу. Эта новость, наверное, стоит особняком, потому что за «Спартак» в нашей стране болеют миллионы поклонников и временами даже было жалко болельщиков красно-белых, которые каждый год страдали и откладывали празднование на будущее. Пожелаем «Спартаку» удачи, а нам всем хорошего футбола и отличного спортивного года.







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