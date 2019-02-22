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Генпрокуратура выяснит, почему затягивают уголовные дела бизнесменов

22 Февраля 2019 в 20:00
Генпрокуратура выяснит, почему затягивают уголовные дела бизнесменов
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства. 

Топ-1: Генпрокуратура выяснит, почему затягивают уголовные дела экономической направленности

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Александр Куренной: Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать причины затягивания сроков расследования уголовных дел экономической направленности.

В связи с поручением наиболее опытные специалисты Генпрокуратуры России проведут обобщение соответствующих аналитических выкладок и предложений.

В 2018 году общее количество зарегистрированных преступлений составило 1 991 532. Из них 109 463 – это преступления экономической направленности. Что касается общего количества уголовных дел, то с превышением установленных УПК РФ сроков в прошлом году было расследовано или прекращено около 300 тысяч дел. По более чем 7 000 уголовных дел срок расследования превысил один год. Есть и такие уголовные дела, срок расследования по которым превысил три года, их более 100.

Топ-2: В России двум хакерам-мошенникам грозит суд

Angel Herrero de Frutos
Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих членов организованной группы «хакеров», обвиняемых в хищении 5,9 млн рублей.

Как полагает следствие, в 2016 году злоумышленники совместно с сообщниками распространили в Интернете вредоносное программное обеспечение и получили неправомерный доступ к локальным компьютерным сетям ряда организаций в таких городах как Москва, Тюмень, Ханты-Мансийск и другие. Они занимались несанкционированным копированием информации о различных платежах. В настоящее время они по решению суда заключены под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается.

Топ-3: На Ставрополье будут судить наркоторговцев

ФОТО: flickr/Beth Cortez-Neavel
Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника преступного сообщества наркоторговцев. Он обвиняется в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков.

По версии следствия, злоумышленник в составе преступного сообщества с 2013 года по 2016 год совершил более 50 преступлений, направленных на незаконный сбыт наркотиков синтетического происхождения через Интернет на территории Северо-Кавказского, Центрального и Сибирского федеральных округов.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении еще 22 соучастников в настоящее время уже рассматривается в Ставропольском краевом суде. Расследование в отношении остальных членов преступной группы продолжается.

Топ-4: Генпрокуратура проверила материалы дела о ДТП под Калугой

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Александр Куренной: Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе проверило материалы уголовного дела, возбужденного после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в феврале 2019 года в районе автодороги «Вязьма-Калуга» и повлекло за собой смерть 7 человек. При проверке уголовного дела выявлены нарушения закона в деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевский районный центр культуры и искусства» при оказании услуг жителям г. Ярцево, а также при осуществлении организованных перевозок групп несовершеннолетних учащихся и их родителей.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил материалы прокурорской проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора «Ярцевского районного центра культуры и искусства» в связи с халатностью и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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