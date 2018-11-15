Генпрокуратура пресекла нарушения в деятельности Росимущества

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

ТОП-1: Выдвинуто обвинение против красноярца, подозреваемого в «квартирных» мошенничествах»





Александр Куренной: Заместитель Генерального прокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Красноярского края, который обвиняется в организации так называемых «квартирных» мошенничеств».

По версии следствия, мужчина возглавил организованную преступную группу, члены которой заключали договоры аренды квартир с жителями Красноярска. Затем они, используя поддельные документы, якобы от имени собственников жилья, регистрировали переход права собственности на участников группы. Обвиняемый также организовал похищение и убийство двух человек: соучастника одного из мошенничеств и свидетеля одного из преступлений. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Красноярский краевой суд. Ранее были осуждены трое других участников этой организованной преступной группы к наказанию в виде реального лишения свободы.

ТОП-2: В деле о массовых беспорядках на Хованском кладбище поставлена точка





Александр Куренной: Московский городской вынес приговор по уголовному делу в отношении организаторов и участников массовых беспорядков на Хованском кладбище. Всего в преступной группе состояло 16 участников, все они жители Московского региона и Чеченской Республики.

В суде установлено, что начальник одного из отделений ритуального обслуживания организации «Ритуал» Юрий Чабуев владел информацией о том, что на Хованском кладбище ряд граждан Республики Таджикистан оказывают ритуальные услуги гражданам частным образом, без разрешения и получают за это деньги. Чабуев организовал массовые беспорядки на территории центрального Хованского кладбища. В 2016 году участники преступной группы вместе с сообщниками напали на граждан Республики Таджикистан. Обвиняемые нанесли телесные повреждения различной степени тяжести 14 потерпевшим. Также двое человек погибли в результате наезда автомобиля, за рулем которого был один из участников преступной группы. Суд приговорил злоумышленников к реальным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима.

ТОП-3: Генпрокуратура пресекла нарушения законодательства в деятельности Росимущества









Александр Куренной: Росимущество должным образом не контролировало перечисление доходов, продажу имущества, а также управление государственной собственностью.



Э

то привело к недополучению средств федеральным бюджетом.

Также выявлялись случаи невыплаты дивидендов акционерными обществами, акции которых находятся в собственности Российской Федерации.

По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица Росимущества.



Ведомство активизировало претензионно-исковую работу по взысканию дивидендов с акционерных обществ. В бюджет уже перечислено более 39 миллионов рублей.

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