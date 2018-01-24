Газзаев: Настали времена реформы ООН

Топ-1: Россия и Аргентина выступили за реформу ООН
Я думаю, что, действительно, настали уже времена. ООН не справляется с теми вызовами, которые сегодня существуют в мировой политике, в социальной сфере. Поэтому я считаю, что идея очень хорошая, и мы ее должны поддержать.
Топ-2: На ЧМ-2018 будет система видеоповторов
Действительно, не всегда судьи могут принимать правильные решения. Я могу вам привести пример. В 1966 году, когда сборная Англии играла в финале, спорный был момент, когда засчитали второй гол, по-моему, Джеффри Херста. Поэтому в этом отношении, конечно, введение видеоповторов, на мой взгляд, абсолютно справедливое решение. Они будут применяться исключительно в сложных ситуациях, когда ни арбитр на линии, ни центральный арбитр не смогут определиться насчет взятия ворот.
Топ-3: РФС сделал замечание Георгию Джикии
Я думаю, что не надо драматизировать ситуацию, потому что это была шутка, не более того. Неоднократно и Джикия выступал, и те же бразильские футболисты говорили, что отличные отношения. Эту шутку раздули. Сегодня западные СМИ цепляются за любую соломинку, для того, чтобы заниматься грязной пропагандой в отношении нашей страны и нашего спорта. Мы с вами очевидцы этому.
Топ-4: «Манчестер Юнайтед» стал самым доходным футбольным клубом
Да, действительно, «Манчестер Юнайтед» - великолепный клуб с большими мировыми традициями и великолепным менеджментом. Несмотря на то, что они выступают последние два года неудачно, это клуб, который получает наибольшие доходы от телевизионных трансляций и зрителей в день матча.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.