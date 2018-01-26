Газманов: Элтон Джон не сможет жить без сцены!

Топ-1: Владимиру Высоцкому 80 лет
А я пожалуй пересмотрю «Место встречи изменить нельзя».
Топ-2: Фиктивный техосмотр может стать уголовным преступлением
Я считаю, это очень правильно, потому что вот так едешь по улице, перед тобой огромный автобус, который коптит так, что неба не видно, но талончик техосмотра у него почему-то есть.
Топ-3: В России предложили тест на совместимость перед свадьбой
Нам остается надеяться только на то, что сертификаты о совместимости будут выдавать не те же компании, которые выдают талоны техосмотра.
Топ-4: Хозяйка Grumpy Cat отсудила $700 тысяч
Это тот самый случай, когда не хозяйка содержит кошку, а наоборот.
Топ-5: Элтон Джон уходит со сцены
Ну, посмотрим, сколько времени он будет жить без сцены. Я думаю, что месяца два, а потом начнет снова выступать. Знаем, проходили, видели.
Топ-6: Две трети россиян будут смотреть Олимпиаду в Корее
Кроме того, более 70% жителей нашей страны хотят, чтобы атлеты поехали в Пхенчхан под Олимпийским флагом. А это больше чем две трети, ребята!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.