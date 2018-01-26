Газманов: Элтон Джон не сможет жить без сцены!

Певец Родион Газманов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Владимиру Высоцкому 80 лет

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. По всей стране проходит целый марафон мероприятий, посвященных легендарному актеру и музыканту.

А я пожалуй пересмотрю «Место встречи изменить нельзя».

Топ-2: Фиктивный техосмотр может стать уголовным преступлением

Уголовное наказание за фиктивный техосмотр могут ввести в России. В Минэкономразвития предлагают исключить ситуацию, при которой операторы техосмотров не смогут выдавать соответствующий документ с результатами владельцам автомашин, которые фактически не приезжали в пункт проверки.

Я считаю, это очень правильно, потому что вот так едешь по улице, перед тобой огромный автобус, который коптит так, что неба не видно, но талончик техосмотра у него почему-то есть.

Топ-3: В России предложили тест на совместимость перед свадьбой

В России предложили обязательно проходить тест на совместимость перед свадьбой. Автором такого замечательного и любопытного нововведения стал Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Нам остается надеяться только на то, что сертификаты о совместимости будут выдавать не те же компании, которые выдают талоны техосмотра.

Топ-4: Хозяйка Grumpy Cat отсудила $700 тысяч

Хозяйка кошки Grumpy Cat отсудила более 700 тысяч долларов за нарушение авторских прав на изображение питомца.

Это тот самый случай, когда не хозяйка содержит кошку, а наоборот.

Топ-5: Элтон Джон уходит со сцены

Британский музыкант Сэр Элтон Джон решил прекратить гастрольную деятельность после полувека на сцене. Да, пятьдесят лет на сцене – это не шутка. Последним станет турне в сентябре 2018 года. По словам Джона, его жизненные приоритеты поменялись и на первом месте теперь стоят семья и дети.

Ну, посмотрим, сколько времени он будет жить без сцены. Я думаю, что месяца два, а потом начнет снова выступать. Знаем, проходили, видели.

Топ-6: Две трети россиян будут смотреть Олимпиаду в Корее

За телевизионными трансляциями Олимпийских игр в Корее собираются следить две трети россиян.Кроме того, более 70% жителей нашей страны хотят, чтобы атлеты поехали в Пхенчхан под Олимпийским флагом. А это больше чем две трети, ребята!





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.