Фёдоров: В шпионском скандале с Австрией не обошлось без Лондона

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Шпионский скандал в Австрии связали с «делом Скрипалей»

Предоставление австрийским властям информации о российском шпионе в армии было сделано с политическим подтекстом и связано с «делом Скрипалей», пишет издание Kleine Zeitung со ссылкой на источник в военных кругах.Австрия – одна из немногих стран в Евросоюзе, которая не только на словах, но и на деле поддерживает тренд к разрядке в конфликтных взаимоотношениях между Россией и Западом. Теперь и эта, столь важная для нас, страна на некоторое время заморозила контакты. Почему и как? Явно дело не обошлось без «друзей» из Лондона!

Топ-2: Судить обвиняемых со связями будут в судах других субъектов

Конституционный суд разрешил Верховному суду передавать по ходатайству Генпрокуратуры дела обвиняемых, имевших связи и обладавших авторитетом на определенной территории, в суд другого субъекта РФ для обеспечения беспристрастного разбирательства.

Цель нововведения – обеспечить беспристрастное разбирательство, исключить нелегитимное давление через связи и контакты подсудимого на территории, где у подсудимого есть архивы, где сложилась его история и где у человека есть влиятельные друзья. Будем надеяться, что это решение поможет в достижении всех этих целей.

Топ-3: На выборах в Хакасии победил единственный кандидат на пост главы региона

По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах в Хакасии побеждает единственный кандидат на пост руководителя Валентин Коновалов, представляющий КПРФ. Он набрал 57% голосов избирателей.

Похоже, закончилась история, которая стартовала еще в сентябре, когда действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин отказался от борьбы. Теперь, спустя почти два месяца, жители Хакасии, наконец-то, сделали свой выбор.

Топ-4: На Сахалине уволилась учительница, унижавшая школьницу перед всем классом

Учительница русского языка и литературы из города Холмска Сахалинской области, которая публично унизила ученицу из-за ее внешнего вида, уволилась. 11 ноября в сети появился видеоролик, на котором учительница отчитывает девочку перед всем классом.

Посмотрим, финал ли это всей истории, или тут стоит ставить не точку, а многоточие и результаты этого скандала еще воспоследуют.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.