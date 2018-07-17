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Федоров: В пенсионной реформе свое слово должен сказать президент

17 Июля 2018 в 22:00
Федоров: В пенсионной реформе свое слово должен сказать президент
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Госдума готовится к первому чтению законопроектов о пенсионной реформе

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Валерий Федоров: Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрел сегодня правительственный пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. 

Надо заметить, что вчера то же самое сделал комитет Госдумы по бюджету, и, таким образом все уже практически готово рассмотрению этого законопроекта в первом чтении, которое намечено на 19 июля. Законопроект сверхрезонансный, об него ломаются нешуточные копья, несмотря на мундиаль, лето и естественное желание отдохнуть. Главный вопрос – когда подключится президент и скажет свое слово. Очевидно, оно будет решающим и именно от него будет зависеть, какой окончательный вид примет наша пенсионная система, и каков будет песионный возраст у мужчин и женщин начиная с 1 января 2019 года.

Топ- 2: Шварценеггер сравнил Трампа с «раскисшей макарониной»

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Валерий Федоров: Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер считает, что президент США Дональд Трамп выглядел как «маленькая раскисшая макаронина» на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

Еще одно заявление после саммита сделал бывший директор ЦРУ о`Брэннон, который заподозрил Трампа чуть-ли не в государственной измене. Думаю, это не последние «наезды», внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах усиливается. Осенью там пройдут промежуточные выборы в конгресс, от них будет зависеть, сохранит ли Трамп поддержку в обеих палатах американского конгресса, и позволит ли ему этот новый расклад сил проводить свою политику, которая так расстраивает примерно половину американского населения и американской элиты.

Топ-3: Большинству россиян важно иметь в семье более одного ребенка

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Валерий Федоров: Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что большинству россиян важно иметь в семье более одного ребенка. Так, троих детей хотят иметь 43% респондентов, а двоих — 42%. При этом, 54% граждан РФ считают, что рождение ребенка и есть предназначение брака. 

Цифры очень важные, особенно, на фоне продолжающейся депопуляции. Напомню, именно в этом году, после довольно долгой паузы, демографы прогнозируют сокращение численности населения России. Сегодня в возраст деторождения вступает малочисленное поколение родившихся в девяностые годы. Конечно, это – вызов для правительства, и, в связи с этим, важнейший приоритет – это сбережение народа и принятие мер, которые позволили бы остановить паление численности населения, а при хорошем раскладе – дать стимул к ее росту.



О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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