Федоров: Отношение к Каталонии – яркий пример западных двойных стандартов

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Владимир Путин установил пособие за рождение первого ребенка





В 2018 году размер пособия, которое установил за рождение первого ребенка президент страны Владимир Путин, составит прядка 10,5 тысяч рублей.

Россия опять переживает демографическую яму. В фертильный возраст, то есть в возраст деторождения, вступает малочисленное поколение, родившееся в 90-х годах. К сожалению, общее число рождений снова стало падать. Чтобы стимулировать молодых мужчин и женщин заводить детей, чтобы помочь им материально, президент выдвинул ряд инициатив в сфере поддержки материнства и отцовства. Надеюсь, что этим дело не ограничится. Сбережение народа было и остается важнейшей целью российского президента.

Топ-2: Референдум о независимости в Каталонии

Каталония провела референдум о независимости. Большинство участников плебисцита высказались за отделение региона. Однако независимость не была признана Мадридом. Это очередной пример двойных стандартов, когда территории, которые пытаются выйти из-под контроля стран Запада называются сепаратистскими, а те территории, которые пытаются выйти из состава своих стран, опираясь на поддержку Запада, весьма быстро получают легитимность. Не забудем пример Косово, который, собственно говоря, и открыл этот ящик Пандоры.





Топ-3: Рэп-баттл Оксимирона со Славой КПСС стал хитом YouTube





Видео рэп-баттла Оксимирона со Славой КПСС побило рекорды по просмотрам в русскоязычном сегменте YouTube. Рэп-баттл жанр не новый, но нишевый. У него есть своя группа поклонников, не такая уж и большая. Состязание Оксимирона со Славой КПСС позволило вывести этот жанр из своеобразного гетто. Мода на рэп-баттлы постепенно захватила и плитиков, и бизнесменов. Посмотрим, насколько это будет долговременным.





Топ-4: 100-летие Великой Октябрьской революции





7 ноября вся страна отметила 100-летие Октябрьской Революции. Юбилей прошел достаточно спокойно, никаких волнений, предсказываемых некоторыми деятелями оппозиции, не произошло. События 100-летней давности остались актуальными и интересными, преимущественно для профессионалов и историков. А россияне сегодня живут настоящим и будущим. Уже не прошлым.







О проекте :

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.