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Федоров назвал причины бума кредитования в России

27 Февраля 2019 в 20:00
Федоров назвал причины бума кредитования в России
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов

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Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет более 14,5 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.

«Вообще говоря, когда люди берут кредиты – это неплохо. В чем же причина нынешнего бума кредитования? Вот тут и зарыта игла Кощея. Этот бум происходит в ситуации, когда мощного экономического роста и, самое главное, доходов населения не происходит. Поэтому сегодня кредиты берутся не столько на развитие, а сколько для того, чтобы позволить себе что-то важное и нужное. Увы, денег на это из наличных или сбережений людям не хватает. Поэтому значительная честь кредитов, которые берутся сегодня - это способ перекредитоваться для того, чтобы отдать предыдущие кредиты и дальше пребывать в том, что называют кредитным рабством»,- отметил Валерий Федоров в эфире НСН.

Топ-2: Большинство россиян не верит, что выборы на Украине будут честными

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Большинство россиян (68%) не верит, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать реальной воле народа, и ожидают от Киева фальсификаций результатов голосования, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

«Такой результат, конечно, говорит о тотальном недоверии не только к действующему президенту Порошенко, но и, по сути, ко всей украинской политической элите, которая твердо придерживается курса на конфликт с Россией. Ценой потери суверенитета и экономической самостоятельности своей страны. Увы, большинство россиян не ожидают, что в случае победы любого из кандидатов отношения между Москвой и Киевом серьезно улучшатся», - констатировал Федоров в эфире НСН.

Топ-3: В России могут узаконить высшее самообразование

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В России могут узаконить высшее самообразование. Как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания, Минобрнауки планирует решить уже в этом году. 

«На мой взгляд, идея отличная. Действительно, сегодня высшее образование может быть получено не только в стенах наших университетов, но и онлайн, Нам больше не нужно держаться за единственный канон. Нужно приветствовать все, что ведет к повышению уровня образования наших граждан. Кстати, сейчас Россия среди мировых лидеров по доле населения, имеющего высшее образования. Оно уже достигает 30%», - подчеркнул Валерий Федоров в беседе с НСН.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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