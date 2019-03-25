Федоров: Что же привезли русские самолеты в Венесуэлу?

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Бывшего совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Пожар в торговом центре в Кемерове произошёл ровно год назад.

«Год для следственных органов (особенно с учетом финансовых возможностей предпринимателя, имевшего вид на жительство в нескольких странах, не говоря уже о визах), на мой взгляд, не так уж и много. Справедливость восторжествовала, хотя и не до конца. Впереди – суд, посмотрим, насколько он будет снисходительным, или, наоборот, строгим», - отметил Валерий Федоров в беседе с НСН.

Топ-2: В Каракас прибыли около 100 российских военных и 35 тонн груза

В аэропорт Каракаса прибыли около 100 российских военных и 35 тонн груза. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.

«Что же, все-таки, привезли русские самолеты в Венесуэлу и как дальше будет развиваться кризис двоевластия в этой латиноамериканской стране – вопросы открытые. Мне кажется, все уже перестали понимать, что там происходит на самом деле. Все, не исключая президента США Трампа», - подчеркнул Валерий Федоров в беседе с НСН.

Топ-3: В Новой Зеландии запретили хранить и распространять манифест активиста, устроившего стрельбу в мечетях

Правительство Новой Зеландии запретило хранить и распространять манифест активиста, устроившего стрельбу в мечетях. В надзорном ведомстве считают, что документ вдохновляет на дальнейшие убийства и терроризм.

«Вот очередной пример противоречия, конфликта между правом на свободу информации и заботами о безопасности людей. Когда такие запреты происходят в России, нас обвиняют в том, что мы вводим цензуру и душим свободу информации. Когда что-то подобное происходит на англо-саксонском Западе (а Новая Зеландия, безусловно – часть этого конгломерата), кажется, что все нормально и иначе быть не может», - заявил Валерий Федоров в беседе с НСН.

Топ-4: Обнародованы первые детали доклада Мюллера по сотрудничеству Трампа с Москвой

Дональд Трамп и сотрудники его избирательного штаба не вступали в сговор с Россией перед выборами в 2016 году, говорится в докладе спецпрокурор США Роберта Мюллера. Первые детали Конгрессу США представил генпрокурор Уильям Барр.

«Увы, в этом докладе, вместе со словами о невиновности Трампа, подтверждены выводы о том, что Россия, все-таки, вмешивалась в президентские выборы в США. Указаны два эпизода, снова фигурирует имя петербургского ресторатора Евгения Пригожина и указано, что Главное разведывательное управление также пыталось повлиять на эти выборы. Значит, антироссийская компания не прекратится», - заверил в беседе с НСН Валерий Федоров.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.