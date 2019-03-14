«Это нужно знать!». Кучера о фильме про Майкла Джексона

Актер театра и кино Оскар Кучера специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Окончившим школу до 2009 года могут разрешить поступать в вузы без ЕГЭ

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий возможность для россиян, закончивших школу до 1 января 2009 года, поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов, а не ЕГЭ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«То есть вы понимаете, если вы закончили школу до 2009 года, то, наконец, спустя 10 лет, вы имеете право поступить в институт. Даже, если вы абсолютный двоечник, любой институт распахнет свои двери и ждет вас. Друзья мои, я вас с этим поздравляю», — заметил в эфире НСН Оскар Кучера.

ТОП-2: Сознание актёров во время игры на сцене раздваивается

Канадские учёные пришли к выводу, что сознание актёров во время исполнения роли раздваивается, пишет Royal Society Open Science. Эксперимент с участием профессиональных артистов, работающих по системе Станиславского, показал, что во время нахождения в образе активность их мозга снижалась. Авторы исследования предположили, что процесс игры заставляет артистов подавлять собственную личность, а также одновременно оценивать со стороны себя и своих партнёров.

«Я как профессиональный артист, придерживающийся системы Станиславского, скажу вам, что вполне возможно. Правда, некоторые артисты в себя не приходят после того, как их сознание раздваивается, приблизительно где-то после шестой рюмки перед спектаклем, и не приходят в него окончательно и бесповоротно уже после спектакля. Но это, как говорится, проблема этих «артистов», все остальные артисты не раздваиваются, они просто меняют сознание. То есть вы берете, выходите из своего сознания и заходите в сознание своего героя, тем самым изображая ту роль, которая вам досталась на сегодняшний момент в спектакле или фильме», — объяснил Оскар Кучера в эфире НСН.

ТОП-3: Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне

Первый канал принял решение перенести показ американского документального фильма «Покидая Неверленд» о расследовании в отношении певца Майкла Джексона из эфира на сайт телеканала. Проанализировав ситуацию, канал принял решение перенести показ российской премьеры фильма на свой сайт.

О проекте:

«Я посмотрел этот фильм и, если честно, это ужаснуло меня до абсолютного молчания, узнал то, что узнавать, наверное, мне бы не хотелось. Дело все в том, что я, во-первых, очень люблю творчество Майкла Джексона, во-вторых, я понимал, что все обвинения, которые были высказаны в его адрес еще тогда, они не беспочвенны. С другой стороны, предупрежден, значит вооружен. И мне очень грустно, что Первый канал не решился показать это кино. Я не знаю, кто надавил или канал сам принял это решение, но я считаю, что подобные вещи должны рассказываться для того, чтобы другим, как говорится, неповадно было. Это нужно знать и я думаю, что это кино посмотрят в интернете большое количество народа, возможно, даже больше, чем могло бы посмотреть. Жаль!», — поделился эмоциями в эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.