«Это нужно знать!». Кучера о фильме про Майкла Джексона

ТОП-1: Окончившим школу до 2009 года могут разрешить поступать в вузы без ЕГЭ
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий возможность для россиян, закончивших школу до 1 января 2009 года, поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов, а не ЕГЭ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
«То есть вы понимаете, если вы закончили школу до 2009 года, то, наконец, спустя 10 лет, вы имеете право поступить в институт. Даже, если вы абсолютный двоечник, любой институт распахнет свои двери и ждет вас. Друзья мои, я вас с этим поздравляю», — заметил в эфире НСН Оскар Кучера.
ТОП-2: Сознание актёров во время игры на сцене раздваивается
Канадские учёные пришли к выводу, что сознание актёров во время исполнения роли раздваивается, пишет Royal Society Open Science. Эксперимент с участием профессиональных артистов, работающих по системе Станиславского, показал, что во время нахождения в образе активность их мозга снижалась. Авторы исследования предположили, что процесс игры заставляет артистов подавлять собственную личность, а также одновременно оценивать со стороны себя и своих партнёров.
«Я как профессиональный артист, придерживающийся системы Станиславского, скажу вам, что вполне возможно. Правда, некоторые артисты в себя не приходят после того, как их сознание раздваивается, приблизительно где-то после шестой рюмки перед спектаклем, и не приходят в него окончательно и бесповоротно уже после спектакля. Но это, как говорится, проблема этих «артистов», все остальные артисты не раздваиваются, они просто меняют сознание. То есть вы берете, выходите из своего сознания и заходите в сознание своего героя, тем самым изображая ту роль, которая вам досталась на сегодняшний момент в спектакле или фильме», — объяснил Оскар Кучера в эфире НСН.
ТОП-3: Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне
Первый канал принял решение перенести показ американского документального фильма «Покидая Неверленд» о расследовании в отношении певца Майкла Джексона из эфира на сайт телеканала. Проанализировав ситуацию, канал принял решение перенести показ российской премьеры фильма на свой сайт.
«Я посмотрел этот фильм и, если честно, это ужаснуло меня до абсолютного молчания, узнал то, что узнавать, наверное, мне бы не хотелось. Дело все в том, что я, во-первых, очень люблю творчество Майкла Джексона, во-вторых, я понимал, что все обвинения, которые были высказаны в его адрес еще тогда, они не беспочвенны. С другой стороны, предупрежден, значит вооружен. И мне очень грустно, что Первый канал не решился показать это кино. Я не знаю, кто надавил или канал сам принял это решение, но я считаю, что подобные вещи должны рассказываться для того, чтобы другим, как говорится, неповадно было. Это нужно знать и я думаю, что это кино посмотрят в интернете большое количество народа, возможно, даже больше, чем могло бы посмотреть. Жаль!», — поделился эмоциями в эфире НСН Оскар Кучера.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.