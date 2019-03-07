Джигурда призвал россиян «повысить планку» и поздравить тещу с 8 марта

ТОП-1: Бодров-старший назвал «странной» идею снять фильм «Брат-3»
«Я могу согласиться с Сергеем Бодровым, мастером, но зная Стаса Барецкого, я вижу, что для него это не странно. Для меня нужен сценарий, потому что беспредметно говорить о том, что не нужен "Брат-3" и что эта идея странная, то [можно вспомнить, что] кому-то и фильм Балабанова в те времена казался странным», — заявил в эфире НСН Никита Джигурда.
ТОП-2: Многие из россиян не собираются поздравлять тещу с 8 марта
«Это лишний раз говорит том, что анекдоты про тещу в нашем обществе имеют под собой реальную почву. Я на себе знаю, что такое, когда тебя теща не любит. Но при этом я как раз призываю мужчин поздравить тещу и поднять трехпроцентный барьер, ибо наши тещи делают нас сильнее. Поэтому призываю прощать тещу, чтобы она не вытворяла», — в эфире НСН призвал Никита Джигурда.
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«Что тут можно казать. Когда у людей нищенская зарплата, то естественно мужчина может больше работать, для того, чтобы просто прокормить семью. Вместе с тем, это говорит о том что, для женщин просто нет работы, которую бы она могла делать и содержать семью. Это уже вопрос к нашему правительству, которое, увы, довело до вот такого», — отметил в эфире НСН Никита Джигурда.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.