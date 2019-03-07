Джигурда призвал россиян «повысить планку» и поздравить тещу с 8 марта

Артист, музыкант Никита Джигурда специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

ТОП-1: Бодров-старший назвал «странной» идею снять фильм «Брат-3»





Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший не советует экс-участнику группы «Ленинград», шоумену Стасу Барецкому снимать фильм «Брат-3». По его словам, он считает идею снять продолжение культовых картин Алексея Балабанова «странной».

«Я могу согласиться с Сергеем Бодровым, мастером, но зная Стаса Барецкого, я вижу, что для него это не странно. Для меня нужен сценарий, потому что беспредметно говорить о том, что не нужен "Брат-3" и что эта идея странная, то [можно вспомнить, что] кому-то и фильм Балабанова в те времена казался странным», — заявил в эфире НСН Никита Джигурда.

ТОП-2: Многие из россиян не собираются поздравлять тещу с 8 марта







Аналитики провели опрос и выяснили, что 26% граждан не собираются готовить подарки или цветы для дам к 8 марта. 70% мужчин планируют поздравить своих близких женщин, 32% из них преподнесут презенты женам, 26% – матерям. Только 3% опрошенных будут поздравлять тещу.

«Это лишний раз говорит том, что анекдоты про тещу в нашем обществе имеют под собой реальную почву. Я на себе знаю, что такое, когда тебя теща не любит. Но при этом я как раз призываю мужчин поздравить тещу и поднять трехпроцентный барьер, ибо наши тещи делают нас сильнее. Поэтому призываю прощать тещу, чтобы она не вытворяла», — в эфире НСН призвал Никита Джигурда.

ТОП-3: Декретный отпуск в России оформляют 2% мужчин







Каждый пятидесятый отец в России идет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет вместо своей жены. Всего в прошлом году оформили такие отпуска 13,7 тысячи мужчин и 670 тысяч женщин. Таким образом, доля «декретных» мужчин составила 2,02 процента.

О проекте:

«Что тут можно казать. Когда у людей нищенская зарплата, то естественно мужчина может больше работать, для того, чтобы просто прокормить семью. Вместе с тем, это говорит о том что, для женщин просто нет работы, которую бы она могла делать и содержать семью. Это уже вопрос к нашему правительству, которое, увы, довело до вот такого», — отметил в эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.