Джигурда: На вере сегодня делают баблос

Топ-1: Священник армянской патриархии высказал свою версию схождения Благодатного огня
Еще Лев Николаевич Толстой говорил, что если ваша вера заключается только в том, что вы верите в схождение благодатного огня, то это неглубокая вера. И то, что три дня Храм гроба Господня простоял закрытым (там не могли разобраться с государством по налогам), говорит о том, что все это – просто делание баблоса. В нем можно участвовать, потому, что эффект плацебо никто не отменял, главное – без фанатизма.
Топ-2: В Украине хотят заставить Крым и Донбасс просить прощения у Киева
В эту ситуацию конфликта Украину втравили, так сказать, наши западные партнеры, натравив Киев на Россию. Ничего из этого не получится, ибо есть та здоровая сила, которая осознает: если начнут приниматься такие законы, то вихрь кармических откатов придет очень быстро. И об этом президент России сказал недвусмысленно.
Топ-3: Фейковые новости распространяются быстрее настоящих
Подтверждаю данные этого исследования своей судьбой. Положительная информация о Никите Джигурде распространялась десятки лет, и когда я, наконец, дошел до определенного уровня, появились фейковые новости, вбросы. Почему-то пропаганда по-геббельсовски распространяется быстрее, чем правдивая информация.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.