Джигурда: На вере сегодня делают баблос

Актер и музыкант Никита Джигурда специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Священник армянской патриархии высказал свою версию схождения Благодатного огня

Священник армянской патриархии Самуил Агоян высказал свою версию схождения Благодатного огня. По его словам, он три раза наблюдал, как патриархи зажигают свечи от масляной лампады.

Еще Лев Николаевич Толстой говорил, что если ваша вера заключается только в том, что вы верите в схождение благодатного огня, то это неглубокая вера. И то, что три дня Храм гроба Господня простоял закрытым (там не могли разобраться с государством по налогам), говорит о том, что все это – просто делание баблоса. В нем можно участвовать, потому, что эффект плацебо никто не отменял, главное – без фанатизма.

Топ-2: В Украине хотят заставить Крым и Донбасс просить прощения у Киева

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

В эту ситуацию конфликта Украину втравили, так сказать, наши западные партнеры, натравив Киев на Россию. Ничего из этого не получится, ибо есть та здоровая сила, которая осознает: если начнут приниматься такие законы, то вихрь кармических откатов придет очень быстро. И об этом президент России сказал недвусмысленно.

Топ-3: Фейковые новости распространяются быстрее настоящих

Ученые из Массачусетского университета США выяснили, что фейковые новости распространяются в Twitter быстрее правдивых. Согласно исследованию о недостоверной информации пользователи узнают в шесть раз быстрее, чем о правдивых данных.

Подтверждаю данные этого исследования своей судьбой. Положительная информация о Никите Джигурде распространялась десятки лет, и когда я, наконец, дошел до определенного уровня, появились фейковые новости, вбросы. Почему-то пропаганда по-геббельсовски распространяется быстрее, чем правдивая информация.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.